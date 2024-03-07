早安世界》蘇丹紅風波延燒 雙北台中等14縣市學校午餐禁用辣椒粉咖哩粉
蘇丹紅風波延燒 雙北台中等14縣市學校午餐禁用辣椒粉咖哩粉
蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大，新北市6日率先宣布學校營養午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，北北基桃、台中等13縣市晚間陸續跟進這項措施，台南、高雄、屏東、嘉義縣與花蓮暫不跟進。目前市場擴大檢驗累計11批蘇丹紅違規，5批檢驗中，預計8日前完成檢驗；食藥署網站設專區供民眾查詢使用問題辣椒粉的國內產品。（看完整報導）
全台今天轉濕冷 北部低溫下探10度
中央氣象署表示，受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區影響，7日全台將轉濕冷，北部低溫下探至攝氏10、11度；這波冷氣團將持續至10日清晨，8、9日若水氣及溫度配合，3500公尺以上高山有望降雪。10日白天起冷氣團逐漸減弱，氣溫略為回升；11日鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫稍下降。（看完整報導）
台積電28奈米助國家隊量子電腦縮小化 低溫控制晶片全台首例
國科會與工研院團隊利用台積電28奈米製程，打造出控制量子位元的低溫控制晶片模組，成功將量子電腦體積縮減40%，且功率消耗低於國際大廠逾5成，為國內首例。此模組將可大量縮短量子電腦訊號傳輸路徑，降低雜訊干擾，並已成功與中研院的量子位元對接驗證。（看完整報導）
川普拜登超級星期二大勝 11月總統大選再度對決
在美國「超級星期二」的總統初選中，現任總統拜登與前總統川普各自大獲全勝。川普在15州中有14州拔得頭籌，包括黨代表票數眾多的加州與德州；拜登則在15州勝出，僅在美屬薩摩亞輸給知名度不高的巴默，川普、拜登在11月大選將再度上演歷史性對決戲碼。拜登警告，川普決心摧毀美國民主，川普則在佛州慶祝這個「美好的夜晚」。美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士透露，前南卡羅來納州州長海利6日將宣布退出共和黨總統提名初選；她僅在佛蒙特州贏川普。（看完整報導）
海地幫派：總理不下台 太子港亂象將走向內戰及種族滅絕
海地幫派頭子查利塞爾警告，若總理亨利不下台，首都太子港的亂象將演變成內戰和「種族滅絕」。查利塞爾曾是警察，後因侵犯人權遭聯合國制裁。亨利自總統摩依士遇刺後掌權，原定2月下台，但後與反對派達成權力分享協議。亨利上週前往肯亞爭取聯合國支持，5日欲返國遇到困難，太子港的主要機場遭遇攻擊，鄰國多明尼加共和國拒絕核發降落許可，據路透社報導，他降落在美國自治領地波多黎各。（看完整報導）
海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
中國快艇金門海域翻覆2死案引外界關注海巡執法。有登船查緝經驗海巡人員表示，登檢執法潛在風險高，不僅海象顛簸，更要面對船艇接觸風險，甚至會面臨對方言語挑釁或肢體抵抗風險，需武裝警戒、動用公權力即時壓制；天候也是變數，曾有登檢人員跳船時因晚間視線不佳，加上目標漁船上蓋有黑布，致使著地時腳受力不平均，膝蓋韌帶斷裂受傷。（看完整報導）
掛號費不設上限 新北桃園等多家醫院已調升為170至500元
衛福部取消全國統一的醫療院所掛號費上限，新北、桃園與高雄等地的醫療院所已調整掛號費，調整後費用落在170元至500元間，部分縣市將研議是否延續備查制度。衛福部表示，取消統一標準是基於城鄉差距考量，地方政府仍可自訂上限範圍，維持備查制。（看完整報導）
國民黨整併黃復興黨部設退伍軍人部 朱立倫：讓組織更強大
國民黨通過組織改革方案，將黃復興黨部整合進地方黨部，並成立退伍軍人服務工作委員會，簡稱黃復興工作委員會；黨主席朱立倫強調，此舉不是消滅黃復興，而是讓組織更強大。此外，朱立倫也宣布將成立KMT STUDIO，以新的理念和方式吸引年輕人加入國民黨。國民黨黃復興黨部曾是黨內僅存的特種黨部，由於其握有許多鐵票，影響力相當大，被稱為「黨中之黨」。（看完整報導）
警方攔檢查出北市府女科員販毒 蔣萬安下令全力配合調查
台北市社會局劉姓女員工涉嫌販毒，警方6日搜索其辦公室及住處，並將劉女及其男友周姓男子拘提到案，兩人否認販毒，辯稱毒品為自用；檢察官複訊後諭令2人各20萬元交保。北市府則說市長蔣萬安第一時間知悉後非常重視，立刻下令全力配合檢調偵查，務求勿枉勿縱。（看完整報導）
中職季後賽台灣大賽名單增至32人 突破僵局制正式上路
中職6日召開會員大會及領隊會議，除了通過本季實施突破僵局制、投球秒數等新規定，也決議擴增了季後賽出賽名單為32人，一軍例行賽的可登錄人數也增加1人至28人。另外，也通過推舉樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒，擔任世界12強棒球賽台灣隊總教練，不過還要等選訓會議確認。（看完整報導）
開箱老照片》植物人王曉民赴美就醫
台北市第二女子中學（現為中山女高）學生王曉民1963年間因車禍受傷昏迷，引起極大關注，在各界捐款及美軍協助下，1967年3月7日王曉民搭乘救護專機前往紐約治療，由於病情沒有進展，1年5個月後回台。王曉民的母親趙錫念1982年曾向立法院請願推動安樂死立法，還上書總統李登輝，請求讓王曉民安樂死，但是法律不允許。王曉民在2010年3月、臥床47年後64歲離世。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》蘇丹紅風波延燒 雙北台中等14縣市學校午餐禁用辣椒粉咖哩粉2024/03/07 07:20
- 2024/03/06 07:22
- 2024/03/05 07:17
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。