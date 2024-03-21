嘉縣承辦台韓觀光交流會議 飯店推台灣美食迎賓

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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣文化觀光局4月下旬承辦台韓觀光交流會議，邀集韓國旅行社到嘉義縣踩線，並與長榮文苑酒店合作，推出70多道台灣各地特色料理款待貴賓，約有80名韓方代表來台。

「第36屆TVA/KATA台韓觀光交流會議」去年6月在韓國江陵市舉辦，會中決議第37屆會議將在今年移師台灣嘉義縣舉辦。

嘉縣文觀局今天告訴中央社記者，此次台韓觀光交流會議約有80名韓國旅行業代表來台，除了安排參觀故宮南院、阿里山區賞花、品高山茶、喝咖啡外，也與長榮文苑酒店合作，推出台灣各地特色料理，讓韓國來賓品嚐。

長榮文苑酒店總經理蘇筱斐表示，韓國到嘉義開會的代表預計4月24、25、26日入住，為此即日起至5月31日酒店推出70多道台灣各地特色料理，並有各項優惠措施，要吸引國內外遊客。

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蘇筱斐提到，特色料理菜單有馬祖老酒蛋麵線、屏東萬巒豬腳、新港炒鴨肉焿、台南棺材板、豆乳鹹酥雞、蚵仔煎等70多道美食，讓住客一次享用台灣各地美味。

文觀局指出，今年國內旅遊因受到國際觀光開放影響，遊客紛紛前往國外旅遊，國旅熱度下降，縣府為了吸引各地觀光客，帶動住宿量，近期內積極舉辦紫藤花季、親子藝術節等活動，並與在地旅宿業者、觀光工廠合作，跨界行銷提振觀光。（編輯：張雅淨）1130321