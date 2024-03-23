南高供水互相支援 曾文南化聯通管預定5月通水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南23日電）斥資120億元新建「曾文南化聯通管」工程進度達97%，南區水資源分署預定5月中下旬通水，串連曾文、烏山頭和南化3座水庫、及高屏溪、甲仙等2座攔河堰，讓南高供水互相支援。

水利署南區水資源分署今天告訴中央社記者，曾文南化聯通管工程通水後，可串連台南市曾文、烏山頭和南化等3座水庫，以及高雄市高屏溪、甲仙等2座攔河堰，讓南高供水互相支援，旗山溪水既可引至南化水庫通到烏山頭水庫，曾文水庫蓄水也可送往高屏溪攔河堰。

南區水資源分署表示，目前曾文南化聯通管工程進度已達97%，預定5月進行充水測試，同月中下旬通水，以打通南高供水脈絡。

行政院2018年核定「曾文南化聯通管工程計畫」，串連曾文水庫、南化水庫及攔河堰等水源，作為曾文水庫水源另一緊急供水通道，健全南部地區供水備援系統。

這項工程以曾文電廠為起點，延伸至南化區北寮里，再和既有「南化高屏聯通管」銜接，設計長度逾25.4公里，聯通管徑2.6公尺，啟用通水後每天輸送水量80萬公噸。（編輯：孫承武）1130323