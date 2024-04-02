搶救兒科荒衛福部挹注2億 住院醫師每月加碼萬元獎金

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）醫院兒科急重症現場由老兵在撐，人力亮警報。兒童節前夕，衛生福利部公布將再挹注新台幣2億元津貼，提供兒科住院醫師每人每月1萬元、小兒外科研修醫師每人每月3萬元等，拚留住人才。

台灣少子女化成國安危機，連帶衝擊兒醫人力需求，中華民國醫師公會全聯會統計近5年各科別執業醫師數，自2018年到2022年間，小兒科醫師從3619人、3666人、3729人、3766人到3777人，每年成長但增幅變小，爺爺級兒科醫師反映人口老化，吸引新血加入勢在必行。

衛福部醫事司長劉越萍在記者會上說明，將再砸2億元留住兒科人才，提供兒科住院醫師津貼每人每月1萬元、兒童重難罕症4大領域研修醫師津貼每人每月1萬元、小兒外科研修醫師每人每月3萬元，重難罕症人力培訓醫院每家補助560萬至1200萬不等，支持兒科培訓，預計今年7月撥款。

衛福部整合孕產婦、新生兒、兒童照護資源，加護病房提供獎勵，今年7月起每家醫院每月約60萬至120萬。另外，幼兒專責醫師，劉越萍說，因近期重大兒虐事件， 出養 寄養、出養、收養的差別 寄養：當孩子的原生家庭發生重大變故，或生父母因嚴重疏忽或虐待等因素暫時不適宜教養子女，將孩子暫時安置在政府核可的寄養家庭中，等原生家庭問題解決或改善，孩子就能重回原來的家庭。 出養：永久性地將孩子帶離原生家庭，並透過法律程序轉移生父母的親權，生父母對孩子的權利義務將完全停止。 收養：透過法律程序讓沒有直系血緣關係的雙方建立親子關係，讓失依的孩子找到合適的父母。收養關係一旦成立，養子女和養父母以及養父母親屬間的關係，和親生子女相同；養子女與原生家庭一切權利義務，包括監護權、繼承權、撫養權等均停止。 資料來源：衛福部社會及家庭署、司法院 看更多 關閉 個案皆配置專責醫師，「讓每個孩子都有專屬醫師好朋友」，自4月1日起也提高個案管理費至每名幼兒每年2000元。

幼兒專責醫師制度22縣市實施，截至112年底，全國已有1048家醫療院所及1880名幼兒專責醫師參與計畫，未滿3歲幼兒收案共19萬5552人。自112年起在醫療資源不足區域納入非兒科、非家醫科衛生所醫師擔任幼兒專責醫師，全國已有高達79.9%行政區有幼兒專責醫師提供照護。

衛福部長薛瑞元致詞時表示，兒童重難罕症照護人力計畫與全國孩子息息相關，這項計畫來自優化兒童醫療照護計畫，為110年至113年的4年計畫分成2階段，前3年預算規模7億元，113年爭取更多預算，擴大到1年20億元，114年起的第2期計畫希望可在20億元為基礎，再增加預算。

「這些都是公務預算，不會吃到健保費用」，薛瑞元說，希望透過提升待遇與支持，讓年輕醫師願意投入兒科服務，台灣的孩子們可以健康、快樂長大，尤其培訓兒科重難罕症醫師招收不踴躍，期盼選擇兒科作為主要專科年輕醫師，願意繼續進修，支持短期出國進修等。（編輯：陳政偉）1130402