早安世界》寶林茶室案2人可能要換肝 環境細菌培養最快下週出爐
寶林茶室案2人可能要換肝 環境細菌培養最快下週出爐
寶林茶室食物中毒案累計29例，5位重症患者中有1人狀況好轉，2人可能需換肝。目前已有14人確認攝入米酵菌酸，饒河店2例檢出陰性，將另案處理。於此同時，中毒案仍有4關鍵待釐清，包含尋找產生米酵菌酸的細菌、烹飪過程是否形成適合繁殖環境、細菌為何現蹤台灣與對其他食品影響程度。（看完整報導）
春雨挹注全台水庫1908萬噸 水利署：清明降雨接棒
鋒面帶來強風降雨，根據水利署統計，近3日降雨主要集中中部以北水庫，並以翡翠水庫進帳390萬噸為最多，全台水庫降雨效益估達1908萬噸。展望後續，清明連假期間有2波鋒面接力影響，全台都有降雨機會，預估持續影響至8日，實際降雨強度及範圍須再觀察。（看完整報導）
00940掛牌首日爆量134萬張收跌至9.76元 投資人每張暫虧240元
元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌首日表現不佳，股價收跌至9.76元，較發行價10元每張虧損240元。首日成交量達134萬張，引發網友熱議。前10大成分股幾乎全數下跌，預計影響00940當日淨值。稅務專家提醒，現行稅法規定「證所稅」停徵，如果民眾認賠處分ETF的投資損失，無法在綜所稅申報時，從所得額中減除抵稅。（看完整報導）
AIT主席羅森伯格晉見蔡總統 盼台美維持堅若磐石夥伴關係
總統蔡英文1日接見美國在台協會（AIT）主席羅森伯格。蔡總統不僅感謝羅森伯格以實際行動，展現深化台美關係的積極與熱情，也期待台美在經貿、供應鏈安全以及資訊安全等領域持續深化合作；羅森伯格則說，台美關係堅若磐石，也希望台灣持續努力維持這樣的關係。另外，羅森伯格與副總統賴清德見面時表示，期待520就職典禮後，與賴副總統及其團隊一起合作，面對共同挑戰。（看完整報導）
馬英九訪中 路透：4月8日可能會晤習近平
前總統馬英九1日率領青年學子赴中國訪問，進行11天的參訪交流，將依序到訪廣東、陝西與北京，他於行前談話表示，此行既是和平之旅也是友誼之旅。路透社引述消息人士報導，馬英九可能於4月8日會晤中國國家主席習近平。（看完整報導）
立院初審 環島高速鐵路建設特別條例全案保留送協商
立法院經濟、交通委員會初審「環島高速鐵路建設特別條例」草案，由於朝野立委在逐條審查時無法達成共識，全案保留送出，交由黨團協商。該草案由國民黨立委傅崐萁等人提出，主張主管機關為國發會，環島高速鐵路指台灣高速鐵路由宜蘭站延伸至花蓮縣、台東縣，並銜接至屏東縣六塊厝站，建設經費來源可引進國際「主權財富基金」，建設完成以不超過10年為限。（看完整報導）
專題／大小事都付諸公投 一窺瑞士的直接民主
公民投票是一種參與公共事務、彰顯公民意識的方法，而瑞士是世界上公投最頻繁的國家，堪稱直接民主制度模範生。瑞士自從1848年舉行首次全國性公民投票以來，至今每年舉辦3至4次公投，從戰機採購到城鎮環境整治，各類議題無所不包。記者實際走訪瑞士，也不難發現當地民眾對自身民主體制的高度認同。（看完整報導）
日本白牌計程車4月上路採非現金支付 東京京都等4地區先開放
日本1日進入新的年度，有不少與民生相關的新制上路。其中一項為有條件允許一般駕駛人使用自用車有償載客，由於自用車懸掛的車牌是白色，不同於營業用計程車的綠色車牌，因此有「白牌計程車」這項稱呼。白牌計程車在日本由計程車公司進行管理，是不同於其他國家的主要特徵。（看完整報導）
台灣百年來溫度上升1.5度降雨日數減少 估未來颱風強度增加
根據交通部氣象署結合學研單位合作分析結果顯示，台灣地區過去百年來溫度上升約攝氏1.5度，年總降雨變化不大，但降雨日數減少，顯示短時間的強降雨發生頻率增加，且未來天候整體趨勢為冬季變短、夏季變長。對此，氣象署將適時發布豪雨及特報，並持續開發新一代劇烈天氣監測系統，提供即時乾旱狀況監測。（看完整報導）
鄧愷威大聯盟首秀後驚喜收達比修有手套 笑喊「打棒球最大意義」
台灣棒球選手鄧愷威3月31日在美國職棒大聯盟初登板，代表舊金山巨人隊對戰聖地牙哥教士。鄧愷威首局投球受心情興奮影響失了3分，但後續2局回穩，總計3局投出4次三振，最快球速達95.2英里。賽後鄧愷威在休息室收到日本球星達比修有的手套，他笑說，這個手套「是我打棒球最大的意義」。（看完整報導）
開箱老照片》艾瑪湯普遜來台宣傳李安版「理性與感性」
1996年4月2日，英國女星艾瑪湯普遜在台北舉行電影宣傳記者會。由李安執導的「理性與感性」是根據珍奧斯汀同名小說改編，艾瑪湯普遜編劇並擔綱女主角。該片得到奧斯卡最佳影片、女主角、原著改編在內的7項提名，最終湯普遜拿下原著改編獎，她也因此成為歷史上唯一一位獲得過奧斯卡編劇和表演類獎項者。（看完整報導）
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- 早安世界》寶林茶室案2人可能要換肝 環境細菌培養最快下週出爐2024/04/02 07:23
- 2024/04/01 07:23
- 2024/03/31 07:11
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