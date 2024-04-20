早安世界》台股崩跌774點市值蒸發2.46兆 寫單日最大跌點等5紀錄
台股崩跌774點市值蒸發2.46兆 寫單日最大跌點等5紀錄
台股19日因台積電法說會行情失靈及中東以伊情勢升溫等因素影響，盤中指數一度崩跌1009.32點，創史上第二大跌點紀錄，終場下跌774.08點，收在19527.12點，為史上單日最大跌點。週線終止連4紅，本週下跌1209.45點。台積電股價重挫，終場下跌54元，跌幅6.72%，收在750元。市場觀望Fed降息不確定性及以伊衝突可能升級，加劇賣壓。分析師預料台股將開啟整理格局。（看完整報導）
卓榮泰第4波內閣人事 彭啟明出任環境部長、邱泰源掌衛福部
總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事已公布3波，19日繼續公布第4波內閣人事，由彭啟明出任環境部長、邱泰源出任衛福部長、何佩珊出任勞動部長、古秀妃出任客委會主委、曾智勇出任原民會主委。中央社為你整理最新人事布局及異動。（看完整報導）
暖熱天氣到22日 未來一週3波鋒面接力全台有雨
氣象署表示，22日前天氣偏暖熱，各地高溫約攝氏30度以上，台東留意焚風；金門及馬祖地區留意局部霧或低雲，影響能見度。23日起至下週末連續3波鋒面接近及影響，各地有雨，並注意較大雨勢，可望對中南部水庫有所挹注。（看完整報導）
中國啟用W122、W123航路 學者：壓縮台灣空防縱深預警時間
中國民航局宣布啟用M503航路W122、W123銜接線由西向東運行，專家學者指出，中共此舉是要徹底抹去海峽中線的默契，並壓縮台灣的空防縱深及預警時間。國台辦發言人朱鳳蓮表示，這是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸民眾都有利。交通部民航局強調，該措施嚴重影響飛安，對中國未經協商的片面措施，再次表達嚴正抗議，呼籲雙方應儘速協商。（看完整報導）
中情局：烏克蘭若無更多美援 今年恐輸掉對俄戰爭
美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯18日警告，除非美國提供烏克蘭更多軍事援助，否則這個親西方的美國盟友可能在年底前輸給俄羅斯。法新社報導，勃恩斯發出警告之際，聯邦眾議院定於19日表決610億美元的包裹援助計畫。這項計畫已遭與美國前總統川普結盟的共和黨議員擱置數月。（看完整報導）
伊朗傳爆炸疑以色列報復攻擊 衝突始末、各方反應一次看
伊朗中部伊斯法罕省19日傳出爆炸。美國官員說，這是以色列對伊朗的報復打擊。法新社整理雙方衝突細節、始末及各方反應。不到一週前，伊朗破天荒首度直接攻擊以色列本土，發射高達300多件無人機和飛彈，報復其在敘利亞的大使館遭到攻擊。以色列和伊朗間以牙還牙的行動加劇，引發全球強國呼籲各方冷靜，懇求雙方勿讓以色列和哈瑪斯交戰擴展為中東地區更大規模衝突。（看完整報導）
聯合國員工爆中國行賄 要求機構資金排除台灣邦交國
英國國會取得的書面證詞顯示，中國對聯合國官員行賄以獲「特殊優惠」，且在中國要求下，與台灣有外交關係的國家，無法獲得某些聯合國資金。書面證詞中，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）員工、吹哨者芮里聲稱，OHCHR正提供危險好處給中國，且「這些好處，是中國政府大規模利用聯合國為其國家利益服務的一部分」。（看完整報導）
印度大選長達6週選民近10億 地表最大規模投票重點一次看
近10億印度選民19日展開投票，在接下來6週內分7階段選出下屆政府，堪稱世界最大規模民主投票。分析圈普遍認為現任總理莫迪的印度教民族主義執政黨將再次壓倒性勝選。美國CNBC新聞網整理印度大選相關看點一覽。（看完整報導）
新北樹林鐵皮工廠火災 消防局籲周邊緊閉門窗、外出戴口罩
新北市樹林區1處違章鐵皮工廠19日晚間起火，現場堆放木材，全面燃燒，消防局獲報前往搶救，並提醒樹林及鄰近區域民眾緊閉門窗，如果要外出建議戴口罩。根據新北市政府消防局發布訊息，現場燃燒面積約1500平方公尺，已派56輛消防車，142名消防人員前往搶救，無人受困。（看完整報導）
巴黎奧運台灣進場服亮相 翻轉漢字結合纏花工藝精美「不輸法國」
文化部及經濟部主辦「台北時裝週AW24」，19日展前記者會首度揭曉巴黎奧運台灣代表團進場服，設計細節滿滿，設計師周裕穎直呼「一定不會輸給法國」。這次進場服由周裕穎精心設計，並與多名藝術家合作，不僅使用全球創新的「碳捕捉」技術，甚至結合原住民手工藝、翻轉漢字設計，而進場服上的手工纏花是梅花，與花語是「加油鼓勵」的油菜花。（看完整報導）
開箱老照片》首期非洲農技人員講習班開學
1962年4月20日，非洲農業技術人員講習班首期在台北市開學，有11個非洲國家的農業工作人員25人參加，展開農技合作新頁。二次大戰後，非洲爆發獨立潮，中共則積極在新興國家滲透，藉以孤立台灣。在美國政府部分經費支持下，我國以「先鋒案」計畫展開對非洲國家的農業技術合作，加強友好關係。（看完整報導）
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- 早安世界》台股崩跌774點市值蒸發2.46兆 寫單日最大跌點等5紀錄2024/04/20 07:18
- 2024/04/19 07:25
- 2024/04/18 07:20
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