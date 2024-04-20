開箱老照片》首期非洲農技人員講習班開學
2024/4/20 07:00
（中央社網站）1962年（民國51年）4月20日：非洲農業技術人員講習班首期在台北市開學，有11個非洲國家的農業工作人員25人參加，展開農技合作新頁。
二次大戰後，非洲爆發獨立潮，中共則積極在新興國家滲透，藉以孤立台灣。在美國政府部分經費支持下，我國以「先鋒案」計畫展開對非洲國家的農業技術合作，加強友好關係。
1961年11月，我國派遣農耕隊赴賴比瑞亞，是我國第一支駐非的農耕隊，接著又在1962年3月派遣農耕隊駐利比亞，同年4月，開啟非洲農業技術人員講習班。
獲得我國政府獎學金的25名非洲國家農技人員來台參與這次講習班，他們分成兩組在台中區及台南區農業改良場實習6個月，並帶種子回國試種。
想看更多非洲農業技術人員講習班的照片，立即到中央社影像空間。1130420
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