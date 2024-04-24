苗栗豪雨雙北大雨特報 彰化南投等6縣市留意大雷雨
2024/4/24 12:43（4/24 13:42 更新）
（中央社記者余曉涵台北24日電）鋒面通過，中央氣象署今天持續針對11縣市發布大雨及豪雨特報，其中彰化縣、南投縣、雲林縣、新竹縣，苗栗縣跟台中市等6縣市要留意大雷雨。
各地天氣不穩定，中央氣象署持續發布大雨及豪雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天苗栗縣有局部大雨或豪雨；彰化以北、南投地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及土石流。
大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣山區；豪雨地區為苗栗縣。
氣象署也針對彰化縣、南投縣、雲林縣、新竹縣，苗栗縣跟台中市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾要留意瞬間大雨。（編輯：陳政偉）1130424
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