更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
AI概念股發威 台股大漲532點站回2萬點
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

苗栗豪雨雙北大雨特報 彰化南投等6縣市留意大雷雨

2024/4/24 12:43（4/24 13:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為24日下午12時40分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
圖為24日下午12時40分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北24日電）鋒面通過，中央氣象署今天持續針對11縣市發布大雨及豪雨特報，其中彰化縣、南投縣、雲林縣、新竹縣，苗栗縣跟台中市等6縣市要留意大雷雨。

各地天氣不穩定，中央氣象署持續發布大雨及豪雨特報，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天苗栗縣有局部大雨或豪雨；彰化以北、南投地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石及土石流。

大雨地區為基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣山區；豪雨地區為苗栗縣。

氣象署也針對彰化縣、南投縣、雲林縣、新竹縣，苗栗縣跟台中市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾要留意瞬間大雨。（編輯：陳政偉）1130424

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#大雷雨
#鋒面
#中央氣象署
延伸閱讀
未來一週2波鋒面接力全台有雨 晚間起西半部、宜花防大雨花蓮4/3餘震不斷 22至23日逾230起紀錄圖表看這裡花蓮地震2起規模6以上 氣象署：屬4/3餘震 1年內可能有餘震腸病毒如何預防有疫苗嗎？停課標準是什麼？QA一次看苗栗防豪雨 泰安鄉上半天累積雨量135毫米
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鋒面通過 新北清晨累積雨量石門區最大
172.30.142.64