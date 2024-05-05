唐氏症基金會舉辦親子同樂會 曾馨瑩到場響應

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（中央社記者楊侃儒新北5日電）唐氏症基金會今天舉辦「牽起幼手，走一輩子」親子同樂會，永齡基金會創辦人郭台銘妻子曾馨瑩到場同樂，支持基金會24小時全日型住宿服務，讓重度身障者有更好照護環境。

唐氏症基金會今天上午在新北市板橋區435藝文特區舉辦「牽起幼手，走一輩子」親子同樂會，集合基金會旗下公托中心、親子館、非營利幼兒園等單位，藉互動遊戲攤位，提供親子同樂。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，24小時全日型住宿服務提供一個家給沒有家人的重度身障者，並透過一對一輔導，減緩重度身障者失能速度。

曾馨瑩則表示，支持唐氏症基金會去年成立的24小時全日型住宿服務及旗下多功能感官教室，藉由環境佈置讓重度身障者探索環境、減低焦慮，提升注意力與加強人際互動。

唐氏症基金會指出，親子同樂會結合母親節與5月15日國際家庭日理念，透過16攤親子互動遊戲，由老師帶領不同年齡層小朋友、身障者、家長一起在遊戲中學習。

曾馨瑩參與互動遊戲，在認知顏色攤位，唐寶寶迅速找到相對應顏色，她笑說小朋友聰明，隨後一起用口罩做小包包、以塑膠袋沾顏料創作畫布，也為沾到顏料的孩子擦拭雙手。

曾馨瑩接受媒體聯訪時表示，社會上很多弱勢家庭很辛苦，在母親節前夕，她要向照顧唐寶寶的父母說一聲辛苦，也祝福所有家長母親節快樂。（編輯：蕭博文）1130505