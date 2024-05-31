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國道火燒車逐年增 近3年平均每年146件

2024/5/31 13:59
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（中央社記者汪淑芬台北31日電）交通部高速公路局統計，國道火燒車事件逐年增加，近3年平均每年146件 。高公局今天呼籲用路人，做好車輛保養，行前做好車輛檢查。

高公局發布新聞稿，近3年國道火燒車事故逐年增加，110年113件、111年140件、112年185件，平均每年146件，另外，今年1月至4月56件，較112年同期53件略增加。

高公局表示，火燒車除造成用路人生命財產損失外，對道路交通影響的範圍及時間較一般事故廣，也可能引發二次事故。

高公局指出，常見的火燒車原因，包含：引擎過熱、馬達故障、零件老舊漏油、爆胎或操控不當撞擊等。

高公局籲請用路人，平時確實做好車輛保養，行前做好車輛檢查，以確保行車安全。

高公局提醒，用路人平時保養車輛時，即應注意輪胎、五油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）及三水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水）的保養，並應避免於車內放置易燃物品；同時行前應確認儀表板指示燈有無亮起，並注意引擎運轉有無異音（可能為機件或皮帶故障）及輪胎胎紋、胎壓與外觀是否正常。

高公局說，用路人於行進中若發現車況異常，應儘速啟亮方向燈並注意後方來車，將車輛逐漸滑離車道停在路側待援；若車輛無法滑離車道，應立即顯示危險警告燈減速停車，在確認安全下儘速疏散車上乘員到護欄外或安全處所待援，並於車輛後方100公尺放置車輛故障標誌，再利用1968App警政報案功能或手機直撥1968通報交控中心。（編輯：管中維）1130531

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