納多元意見 課程審議會開放學生代表登記參選

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（中央社記者許秩維台北3日電）為納入多元意見，教育部於課程審議會課程審議大會及各分組審議會議均納入學生代表，即日起開放學生登記參選。

教育部今天發布新聞稿指出，依據「高級中等教育法」及「高級中等以下學校課程審議會組成及運作辦法」規定，課程審議大會及各分組審議會議均納入學生代表，以促進十二年國教各教育階段課程融入多元意見。

因現任學生代表委員任期即將屆滿，教育部將辦理「課審會審議大會學生代表委員被提名候選人及分組審議會學生代表委員」遴選，即日起至7月5日下午5時期間，開放學生自主登記參選，學生可選擇僅擔任遴選委員，或同時登記為課審會學生代表委員候選人參與選舉。

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教育部說明，凡具學生身分或離校未滿1年者，皆可登記參加「課審會審議大會學生代表委員被提名候選人及分組審議會學生代表委員」遴選。有意參加者，請於規定期限內至教育部課程審議會學生代表委員候選人登記遴選網站平台（https://used-plat.k12ea.gov.tw/ques/curriculum_committee_enrol）登記。

教育部提到，有意登記為課審會委員候選人的學生，請務必親自出席遴選會議，否則視同放棄候選人資格；遴選會議召開相關資訊，將於完成候選人或委員登記程序後，擇期通知。（編輯：李亨山）1130603