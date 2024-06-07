下週汽柴油估各漲1角 95無鉛每公升30.8元

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（中央社記者曾智怡台北7日電）國內汽柴油已連兩週未調價，根據浮動油價調整原則，加上中油持續啟動油價平穩機制，預估10日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升均調漲新台幣0.1元。

依照預測，92無鉛汽油每公升新台幣29.3元，95無鉛汽油每公升30.8元，98無鉛汽油每公升32.8元，超級柴油每公升為26.8元。

石油輸出國家組織與盟國（OPEC＋）近日同意10月起逐步取消額外減產，又逢中美兩國5月製造業景氣均陷萎縮，國際油價走跌。

根據中油浮動油價公式，累算至6月6日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶78.56美元，較上週83.40美元下跌4.84美元；新台幣兌美元匯率為32.355元，較上週32.303元貶值0.052元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲1.5元，柴油每公升調漲2.8元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估10日凌晨零時起，汽、柴油價格每公升均調漲0.1元。（編輯：楊凱翔）1130607