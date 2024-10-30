未成年無照駕駛 監護人擬併同道安講習

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（中央社記者陳至中台北30日電）針對近期的無照駕駛撞死、重傷行人事件，交通部長陳世凱今天宣布修法方向，除加重駕駛人罰則外，如果是未成年人無照，將強制監護人併同道安講習，教育單位也將列冊輔導。

台北市內湖區東湖市場17日傍晚發生重大車禍，1名15歲少年無照駕駛1輛灰色休旅車，疑因失控衝撞騎樓小吃店致3人死亡，引發社會熱議。

交通部今天召開道安記者會，說明加重無照駕駛罰則的修法方向。陳世凱明確表示，未成年人如果無照駕駛，監護人要併同道安講習，「監護人必須管好自己的孩子。」

教育部國民及學前教育署副組長詹雅惠補充，未成年如果無照駕駛，學校將列冊，並協同警政單位、教師、家長等，一同瞭解無照駕駛的原因，並透過輔導機制，協助學生改進。

詹雅惠指出，監護人併同道安講習，目的是讓家長負上連帶教養責任。教育部後續將引導縣市和學校，透過親師座談等管道，加強學生與家長的交通安全、法治知識，避免觸法。

詹雅惠並提到，目前中小學已經有「適齡適性」的交通安全課程模組，並針對高中階段需求，特別開發了機車安全模組，包含影片、教材包等，都會提供給教師使用，養成學子的危險感知、用路倫理等知能。

另外，交通部宣布將加重「禁考期」的罰則，「致人重傷或死亡」從禁考4年，提高到終身不得考領駕照。今天記者會上，媒體問及「終身」的配套措施。

交通部公共運輸及監理司長林福山解釋，立法院在民國95年考量社會聲音，增訂「道路交通管理處罰條例」第67之1條，提供一定的年限。其中肇事致人死亡案件，如果12年都謹守規定，沒有騎車、開車，還是有機會考領駕照。

不過，林福山也指出，依照本月31日上路的新規定，被判終身不得考照者滿足上述12年條件後，可考領的是1年的短期駕照，須再經過6年的觀察期，才能換發一般駕照。

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也就是說，如果是15歲少年無照駕駛致人死亡，至少須27歲才能考短期駕照、33歲才能有一般駕照。林福山強調，前提是期間內都要完全守規矩，如有再違規，就要重新計算年限。

陳世凱表示，加重無照駕駛罰則的修法，最快11月就會送行政院核定。他也呼籲，社會對無照駕駛致他人傷亡事件「深惡痛絕」，無論是朋友、親戚還是家長的身分，遇到無駕照者要借車，請務必拒絕，「千萬不要讓無照者有機會開車、騎摩托車。」（編輯：陳政偉）1131030