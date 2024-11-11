台鐵總統花車33年前首營運4名司機員 回娘家續前緣

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）台鐵打造的總統花車33年前首次、也是唯一營運，當時由前總統李登輝搭乘環島視察。台鐵最近開放民眾搭乘，昨天由台東到瑞穗，4名當年首次擔任環島任務的司機員，也回娘家續前緣。

台鐵公司今天發布新聞稿，總統花車昨天由台東車站開到瑞穗，這次行程特別邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片的4名機車長（司機員）回娘家，一起搭乘總統花車，復刻33年前在照片中的身影。

台鐵說，這4名當年首次營運總統花車的司機員都已退休，73歲前台北機務段指導主任黃賢正當年負責台北到花蓮；76的前花蓮機務段導工務員陳根章當年負責花蓮到台東；67歲的前高雄機務段指導員陳龍峯當年負責台東到高雄；69歲的前高雄機務段指導主任周振豐當年負責高雄至台中。

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台鐵說，這4名司機員前輩當年經過層層技術、品行等考核，由全國司機員中雀屏中選，實屬不易。總統花車的第1次營運，是他們開車，這次齊聚一堂與總統花車再續前緣。

台鐵說，總統花車於1967年打造完成後，直到1991年南迴鐵路竣工才執行首次任務，載送前總統李登輝環島鐵路視察，開創國家元首搭乘鐵路的全新里程碑。這輛總統花車從未對國人開放或展示過，今年初台鐵改制公司後，決定揭開其神祕面紗和國人分享，於花東地區推出鐵道旅遊專案。（編輯：陳政偉）1131111