本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台鐵總統花車33年前首營運4名司機員 回娘家續前緣

2024/11/11 15:26（11/11 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台鐵打造的總統花車33年前首次、也是唯一營運，當時由前總統李登輝搭乘環島視察。台鐵近日開放民眾搭乘，4名當年擔任環島任務的司機員也回娘家，一起搭乘總統花車。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月11日
台鐵打造的總統花車33年前首次、也是唯一營運，當時由前總統李登輝搭乘環島視察。台鐵近日開放民眾搭乘，4名當年擔任環島任務的司機員也回娘家，一起搭乘總統花車。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 113年11月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北11日電）台鐵打造的總統花車33年前首次、也是唯一營運，當時由前總統李登輝搭乘環島視察。台鐵最近開放民眾搭乘，昨天由台東到瑞穗，4名當年首次擔任環島任務的司機員，也回娘家續前緣。

台鐵公司今天發布新聞稿，總統花車昨天由台東車站開到瑞穗，這次行程特別邀請在「李總統環島鐵路之旅」書中照片的4名機車長（司機員）回娘家，一起搭乘總統花車，復刻33年前在照片中的身影。

台鐵說，這4名當年首次營運總統花車的司機員都已退休，73歲前台北機務段指導主任黃賢正當年負責台北到花蓮；76的前花蓮機務段導工務員陳根章當年負責花蓮到台東；67歲的前高雄機務段指導員陳龍峯當年負責台東到高雄；69歲的前高雄機務段指導主任周振豐當年負責高雄至台中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台鐵說，這4名司機員前輩當年經過層層技術、品行等考核，由全國司機員中雀屏中選，實屬不易。總統花車的第1次營運，是他們開車，這次齊聚一堂與總統花車再續前緣。

台鐵說，總統花車於1967年打造完成後，直到1991年南迴鐵路竣工才執行首次任務，載送前總統李登輝環島鐵路視察，開創國家元首搭乘鐵路的全新里程碑。這輛總統花車從未對國人開放或展示過，今年初台鐵改制公司後，決定揭開其神祕面紗和國人分享，於花東地區推出鐵道旅遊專案。（編輯：陳政偉）1131111

#台東縣
#李登輝
#瑞穗
#台鐵
#花蓮縣
#高雄市
李登輝
源興牛、平埔黑豬育成 搶進海內外中高階市場台鐵總統花車首發 花蓮站熱鬧滾滾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：