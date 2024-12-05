台鐵鐵道模型展北車週末登場 體驗操控列車行駛

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）台鐵公司與知名模型製造商日本KATO公司合作，將於7、8日兩天在台北車站舉辦「鐵道模型展」，現場設有鐵道模型運轉體驗區，可操控模型列車行駛。

台鐵今天發布新聞稿表示，為深耕鐵道文史典藏及推廣文創商品，讓大小朋友都能體驗鐵道模型的趣味，7、8日在台北車站一樓大廳舉辦「鐵道模型展」，以「鐵道模型夢想樂園」為主題，增加民眾與鐵道模型的互動性。

台鐵說，這次模型展的重頭戲是日本株式會社關水金屬KATO公司製作的EMU3000型精密模型；「場景模型區」展示由KATO公司打造的迷你鐵道場景模型，栩栩如生還原鐵道沿線的風光，讓參觀者彷彿置身真實鐵路世界。

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另外，現場有「鐵道模型運轉體驗區」，設置可操作的鐵道模型軌道，民眾可以親自操控列車行駛，體驗當「小小火車司機」的樂趣，模擬真實鐵路情境，適合各年齡層的人參與，每日限量前100名參加駕駛體驗者，贈送司機員DIY紙帽。

台鐵也為鐵道迷同好蒐集的火車模型，及台灣學生赴日本參加鐵道模型大賽的獲獎作品提供展覽區；另外，「台鐵夢工場」現場也販售各種鐵路商品。（編輯：陳政偉）1131205