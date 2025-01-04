早安世界》環狀線403地震損害鑑定出爐 中華工程未按圖施工雙北求償19億
環狀線403地震損害鑑定出爐 中華工程未按圖施工雙北求償19億
新北捷運環狀線受去年0403地震影響，9跨鋼箱梁位移，新北市政府3日公布第三方鑑定報告指出，中華工程公司未按核定施工圖施工，將與台北市政府共同向廠商求償新台幣19.27億元。新北市說明，依核定施工圖，調坡板應僅銑孔5公厘的深度與插銷結合，但現況卻是調坡板銑空至鋼樑下翼板，深度達41公厘，因銑穿後贅餘空間超過插銷尺寸，地震作用力下插銷跳脫、盤式支承失去功能，才讓鋼箱梁位移。中華工程回應，將詳細檢視相關內容，釐清責任歸屬，求償事宜將依法律途徑力求妥善解決。（看完整報導）
屏東東港安泰醫院去年火警釀8死 院區大量違建將部分強制拆除
去年10月颱風山陀兒來襲時，東港安泰醫院發生大火，致8人死亡，屏東縣政府追查發現5棟建築都存在大量違建，其中起火點電力中心，合法領照面積僅1層樓45.68平方公尺，卻增建為5層樓1510平方公尺，違建率超過3300％，縣府3日前往D棟及電力中心張貼拆除公告，限期清除內部物品，14日將強制拆除。除此之外，屏東縣政府也指出10年來安泰醫院安檢申報都委由同一家專業機構簽證為「合格」，現已由檢方偵辦中。（看完整報導）
防醫美麻醉風險重演 衛福部擬禁舒眠等用詞
1名40多歲女子醫美「舒眠麻醉」後不治身亡，衛生福利部次長林靜儀3日說，麻醉本就有風險，經與醫事司討論認為「舒眠」這種名詞，會讓民眾忽略麻醉風險。林靜儀說，後續將要求不可以使用「舒眠」等較軟性、暗示民眾就像睡一覺的字眼，正規手術必須經過麻醉科醫師做術前評估、麻醉風險知情同意，不可以模糊。（看完整報導）
韓國檢警與官邸衛戍對峙5小時半 放棄逮捕尹錫悅
韓國檢警人員3日一早前往總統尹錫悅官邸執行逮捕，遭官邸衛戍人員阻攔。經5個半小時對峙後，檢警以確保到場人員安全為由放棄逮捕行動，雙方對峙協調期間沒有肢體衝突。尹錫悅律師團則發表聲明重申公調處不具調查內亂罪權限，聲請逮捕令違法，逮捕令簽發違法且違憲。公調處表示對尹錫悅拒絕服從法律程序深感遺憾，將「研究今後要採取何種措施」。（看完整報導）
台美避免雙重課稅協定法案 美眾議院納快速審議程序
美國新國會於3日開議，針對「美台加速減免雙重課稅」法案進程，美國眾議院2日公布第119屆國會議事規則方案，納入一系列欲以快速審議程序在院會通過的法案，其中也包括處理台美避免雙重課稅的法案。（看完整報導）
強勢美元壓境 新台幣跌破32.9元創近9年新低
美國勞動市場穩健，支撐美國聯準會後續降息腳步更謹慎的作法，2025年美元強勢開局，應聲衝破109大關，新台幣兌美元壓力山大，3日收盤收在32.917元，貶4.9分，不只貶破32.9元價位，更改寫2016年3月17日以來近9年最低價。（看完整報導）
高科大考卷冒簡體字、教授名片標中國 校方不續聘2師
高雄科技大學2日爆出期末考卷通篇簡體字、教師名片印「中國台灣省」。教育部將列計行政缺失，作為扣減獎補助依據。高科大緊急召開會議，下學期不再續聘這2名教師。高科大指出，已通知全校教師，提醒考試試卷出題，配合國家推動與維護正體字政策，中文部分應使用正體中文字作為試卷出題語言，以維護學生學習及公平評量的權益。（看完整報導）
產地標中國台灣 微熱山丘澄清：中國經銷商重新貼標
民進黨立委王定宇在臉書指出，台灣糕點品牌微熱山丘生產地標示「中國台灣」，外包裝也印上簡體字。微熱山丘3日發出聲明表示，微熱山丘產品都在台灣生產，中國市場交由當地經銷商代理銷售，但中國經銷商可能會因應當地法令規定，重新貼標才能進口到中國。（看完整報導）
台灣燈會主燈「無限樂園」 融入棒球元素 小提燈「蹓蹓蛇」造型多變
交通部觀光署3日公布2025台灣燈會主燈「無限樂園」和小提燈「蹓蹓蛇」造型，主燈採用抽象的無限符號加上棒球元素，運用AI及動作捕捉，營造出科技十足的未來樂園意象。2025台灣燈會將於2月12日元宵節當晚7時開燈，主燈每半小時展演1場燈光秀，展出至23日，地點在桃園高鐵站前廣場。（看完整報導）
曾伴游幼鯨遺體17天登媒體 虎鯨媽媽再痛失愛子重演傷心一幕
瀕危的虎鯨媽媽塔勒夸2018年曾伴游幼鯨遺體17天，而登上全球媒體版面，如今牠又一次因痛失幼鯨而做出類似行為。位於美國華盛頓州的鯨魚研究中心發文指出，塔勒夸本月1日起被人發現帶著死去的雌性幼鯨遺體。科學家韓森觀察到塔勒夸將幼鯨遺體頂在鼻端或頭上，並在遺體沉入水下時下潛尋回遺體。韓森說，這隻幼鯨僅存活了幾天。（看完整報導）
開箱老照片》旅日畫家陳永森返台舉辦畫展
旅日台灣畫家陳永森在日本畫壇累積了豐厚的資歷，是罕有在油畫、膠彩、工藝、書法、雕刻等各方面皆有專攻，屬全方位發展的藝術家。1952年，陳永森參加第8回日本美術展覽會，他在膠彩、油畫、雕刻、工藝與書法5項全部入選，轟動日本藝壇，被日本媒體譽為「萬能藝術家」與「藝術綠野中的五色花」。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》環狀線403地震損害鑑定出爐 中華工程未按圖施工雙北求償19億2025/01/04 07:29
- 2025/01/03 07:21
- 2025/01/02 07:18
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。