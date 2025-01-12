竹苗13日清晨防6度低溫 各地日夜溫差逾10度

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署表示，明天清晨輻射冷卻更強，竹苗防攝氏6度以下低溫；各地留意日夜溫差約10至15度；下一波冷氣團預估14日晚間南下，影響至17日清晨，14、15日偏濕冷，16、17日再轉乾冷。

中央氣象署下午發布低溫特報，今晚至明晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機會，今晚至明晨新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率。

低溫橙色燈號地區為新竹縣、苗栗縣；黃色燈號為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天清晨持續受強烈大陸冷氣團影響，且輻射冷卻比今天更明顯，低溫範圍廣；白天起冷氣團減弱，北部高溫回升到18至21度，中南部22、23度，各地留意日夜溫差約10至15度。

張承傳表示，14日清晨仍有輻射冷卻，西半部低溫約12至14度，花東15、16度；北部、東北部白天高溫再回升約2、3度，其他地區高溫變化不大。

張承傳指出，下一波冷空氣預估14日晚間至15日南下，強度達大陸冷氣團等級，北部及東北部天氣又轉冷，冷氣團預估持續影響至17日清晨，西半部及東北部低溫約12至14度，花東15、16度，局部地區會再低一些；17日起至19日冷氣團減弱，各地逐漸回溫。

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降雨方面，張承傳說，明天至14日白天各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；14日晚間起至15日有南方雲系北移，加上大陸冷氣團南下，北部、東半部、南部地區及中部山區要留意局部短暫雨；16日起轉乾，接著一直到19日大致都是多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

張承傳提到，14日晚間起至16日清晨，若溫度及水氣能配合，中部以北3000公尺以上高山不排除仍有機會降雪。（編輯：張雅淨）1140112