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早安世界》總統府公告憲法訴訟法 民進黨團聲請暫時處分、釋憲
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早安世界》總統府公告憲法訴訟法 民進黨團聲請暫時處分、釋憲

2025/1/24 07:24（1/24 07:47 更新）
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圖為立法院會10日否決憲法訴訟法修法覆議案，國民黨籍立委在開完票後高喊「守護憲法」等口號，民進黨籍立委則舉「反對」表達抗議。（中央社檔案照片）
圖為立法院會10日否決憲法訴訟法修法覆議案，國民黨籍立委在開完票後高喊「守護憲法」等口號，民進黨籍立委則舉「反對」表達抗議。（中央社檔案照片）
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今晨最新

總統府公告憲法訴訟法 民進黨團聲請暫時處分、釋憲

總統賴清德23日核批並公布憲法訴訟法修正條文，認為內容或有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡之憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。民進黨團上週向司法院遞交暫時處分及釋憲案，23日再度向司法院遞案聲請釋憲。民進黨團幹事長吳思瑤表示，將窮盡一切救濟手段防堵任何破口。國民黨回應表示，依法行政是行政單位最基本的工作，民進黨要理解朝小野大的運作邏輯。民眾黨立院黨團總召黃國昌則批賴總統破壞國家體制。（看完整報導

卓榮泰：總預算案研議提覆議 地方補助先凍結50%

中央政府今年度總預算案遭大幅刪減、凍結，行政院長卓榮泰23日表示，立法院刪凍比例大讓政府施政窒礙難行，且處理算法相當模糊不清，行政院將等待收到立法院送來的總預算案數字後，研議提出覆議。他也決定盤整去年核定補助的案件與預算，年後收回重新核定，其中地方政府補助不直接牽涉弱勢福利政策部分，補助項目都先凍結50%，新北高雄等地表示，如果補助凍結，擔心影響捷運與軌道工程等建設。（看完整報導

主計總處：總預算刪2076億計算爭議待釐清 統刪有違大法官解釋

行政院主計總處公務預算處長許永議23日表示，今年度總預算案刪減2076億元，依立法院宣讀內容所指，要求通刪數不低於939億7500萬元，「如總刪減數未達939億7500萬元，另予補足」，但決議所定項目及比率的通刪數為301億元，加計委員會及院會提案刪減共1437億元，已超過決議總刪減數。許永議也說，立法院以「統刪」方式，要求行政院自行減列歲出並調整科目，將造成預算刪減的政治責任歸屬不明確，有違大法官釋字第391號解釋強調的責任政治原則。（看完整報導

台灣安全專家簡以榮回鍋白宮 任國安會亞洲資深主任

華府安全諮詢公司「明燈全球戰略」22日宣布，其資深副總裁簡以榮將出任白宮國安會亞洲事務資深主任。曾駐台的簡以榮在美國總統川普第一任期時負責台灣事務，去年合著專書探討護台的急迫行動，支持台灣發展不對稱作戰。（看完整報導

泰國同婚法律生效 百對情侶搶首日登記結婚

泰國同婚法律23日生效，曼谷上百對同志情侶搶在生效首日登記結婚。對爭取同婚權益10多年的泰國人來說，這天是重大里程碑，不少人穿著傳統服飾完成手續，也有不少伴侶在家人陪同下登記，現場拍攝家族大合照充滿溫馨氣氛。有情侶表示，很高興下一代不必再受一樣的苦。（看完整報導

中居正廣性侵醜聞擴大 宣布退出演藝圈

日本綜藝天王中居正廣上個月爆出性侵醜聞，爭議延燒多時，還有另一女主播指控遭人設局，富士電視台員工疑似牽扯其中。富士電視台社長港浩一日前澄清記者會因缺乏透明度，引發更多批評聲浪，累計逾70家企業為免被牽連影響形象決定抽廣告。中居在事件爆出後常態節目全停，23日在粉絲付費網站宣布宣布退出演藝圈，並說真的很抱歉這樣的方式道別。（看完整報導

跆拳道選手李東憲等3人持中國大陸身分證 陸委會：已註銷台灣身分

陸委會23日表示，在網紅發出中共對台統戰影片後，接獲檢舉指控部分台灣民眾持有中國大陸身分證，經過主管機關查證，目前已經註銷3人的台灣身分，包括李東憲、蘇士恩；另一人由於未在影片中被點名，所以不對外公布。陸委會副主委梁文傑強調，正持續查證10多件檢舉個案。內政部表示，移民署目前查證是否持有中國身分證者約20人。（看完整報導

京華城案彭振聲、邵琇珮認罪 李文宗否認犯罪

台北地院審理京華城等案23日首度召開準備程序庭，傳喚3名被告，彭振聲認罪並說「我沒有要翻供」、邵琇珮認罪並請求宣告緩刑，李文宗否認犯罪，沒有收賄、公益侵占及背信。法官許芳瑜預計3月初傳喚其他被告，另因李文宗部分就法律爭點、證據爭點以及聲請調查證據未完成，訂於3月20日續行審理。（看完整報導

去年零售及餐飲業營業額齊創新高 內需動能可望持續

經濟部23日公布去年全年零售及餐飲業營業額，分別達新台幣4兆8530億元、1兆378億元，雙雙創新高紀錄，其中零售業的百貨公司、超級市場、便利商店和量販店等全年營業額同樣寫最佳表現，預估今年內需動能可望持續，人口負成長及國內消費基數無法增加，將是不利因素。此外，去年工業和製造業生產指數為歷年第3高，增幅皆為近3年最高，電子零組件貢獻主要成長，其中積體電路業指數創歷年新高。（看完整報導

春節國道尖峰初一至初五 估初三初四竹苗北向塞至凌晨

今年春節連假9天從25日開始放假，高公局預期中長途返鄉車流較分散，交通量為平日至例假日水準；初一至初五為春節假期尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五，預估部分路段將出現長時間壅塞。初一前尚有4天假期可分流南向車流，僅實施單一費率，初一至初五除了單一費率外，另實施國3差別費率及0至5時暫停收費。（看完整報導

開箱老照片》菸酒公賣局喝啤酒大賽

我國於民國75年簽訂「中美菸酒協議書」，開放外國菸酒進口，結束菸酒公賣局在國內的獨占地位。公賣局為宣傳台灣啤酒，迎戰國外各大品牌啤酒的市場競爭，舉辦了留學生喝啤酒大賽。外國參賽者都認為台啤的美味值得推廣，來自德國的留學生說與家鄉黑啤酒相比毫不遜色。（看完整報導

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