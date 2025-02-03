環團反對沙崙農場開發 南市府盼生態優先下發展產業

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市野鳥學會等13個NGO團體發表「反對沙崙農場開發侵蝕瀕危草鴞棲地聲明」，台南市政府回應指出，開發案將以生態優先為原則，在產業發展與環境保護間取得平衡。

台南市政府下午發布新聞稿指出，針對沙崙農場開發案對草鴞棲地可能產生的影響，根據民國110年林保署委託台南市野生動物保育學會執行「台南市沙崙地區草鴞出現分布現況調查」，草鴞主要棲地非位於沙崙農場。

台南市政府指出，此產業園區開發案將以「生態優先」為原則，透過管理，對周圍生態環境不致造成劇烈衝擊，透過有效保育措施，確保草鴞覓食環境與整體生態系統穩定發展，在產業發展與環境保護之間取得平衡。

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台南市野鳥學會今天發布13個NGO團體連署的「反對沙崙農場開發侵蝕瀕危草鴞棲地聲明」，聲明中指出，根據台南鳥會長期調查監測，農場內平日調查約有60種鳥類，最被全國關注的則是因為一級保育類，也是台灣特有亞種草鴞穩定在此出現。

聲明中指出，選址於沙崙農場範圍內的「台南沙崙健康園區」，將大面積破壞減少草鴞活動覓食區，甚至可能是潛在繁殖區。（編輯：陳仁華）1140203