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年後血庫補不回 O型最缺、台中高雄拉警報
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奮力搶救OHCA病患 年輕心臟外科醫傳承醫者熱忱

2025/2/13 14:17（2/13 14:48 更新）
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台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽（圖）24小時待命，隨時化身超人衝回醫院，從電話響起到裝上葉克膜，徐展陽的最佳成績是16分鐘，希望從死神手中搶救每一條寶貴的生命。（中央社檔案照片）
台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽（圖）24小時待命，隨時化身超人衝回醫院，從電話響起到裝上葉克膜，徐展陽的最佳成績是16分鐘，希望從死神手中搶救每一條寶貴的生命。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北13日電）心臟外科在台灣曾是醫學院學生的頂尖志願，如今因大環境因素而失色，所幸仍有新一代醫師投入心力自我鞭策，奮力搶救生命，創下國內以葉克膜快速搶救OHCA患者的紀錄，連美國專家也印象深刻。

41歲的台北慈濟醫院心臟血管外科主治醫師徐展陽與葉克膜團隊，自2018年11月迄今，已使用葉克膜搶救了330餘例心肺衰竭休克的病患，其中以院外心肺功能停止（OHCA）最緊急的情況統計，約26.1%的患者得以康復出院，而且沒有神經學方面的後遺症。

從台北慈濟醫院急診室接到通報電話，到送抵急診室的病患裝上葉克膜的最短時間為16分鐘，與國際大規模實證統計數據相當。體外心肺復甦治療權威密西根大學醫院急診醫學部羅伯特．諾伊馬爾（Robert Neumar）、徐幸良（Cindy Hsu）等醫師，去年6月21日在台北慈濟醫院進行臨床醫學交流時，聽到這樣的成果，也感到驚訝。

據台北慈濟醫院人士轉述，當時兩位外國專家提到，台北慈濟成功複製「密西根模式」的醫療院所，成為美國本土以外達成密西根團隊預設的裝機時間、病患甦醒比例等預設目標的海外機構；當初密西根團隊設計的模式，在台灣也做到了，讓到訪的美國專家印象深刻。

到院前心肺功能停止（OHCA）倒下的青壯年幾乎是家庭支柱，如果救回卻變植物人，反而會拖垮整個家庭，這是台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽（圖）每次替鬼門關前的患者裝上葉克膜的自我提醒。院內牆上貼著「CPR x OHCA 葉克膜輔助急救 排除+啟動條件」。（中央社檔案照片）
到院前心肺功能停止（OHCA）倒下的青壯年幾乎是家庭支柱，如果救回卻變植物人，反而會拖垮整個家庭，這是台北慈濟醫院心臟血管外科醫師徐展陽（圖）每次替鬼門關前的患者裝上葉克膜的自我提醒。院內牆上貼著「CPR x OHCA 葉克膜輔助急救 排除+啟動條件」。（中央社檔案照片）

徐展陽感謝台北慈濟醫院願意將寶貴的急診空間，特別隔出8坪做為體外心肺復甦急救室（ECPR ROOM），醫療團隊隨時演練以熟記站位與物品擺放位置，連地上都貼有機械擺放點的標記。他指出，從消防救護人員沿途不間斷為病患做心肺復甦術，再加上他就住在醫院旁的醫師宿舍，隨叫隨到，每個環節環環相扣，才讓急救發揮很高的效率。

台灣各醫學院畢業生近年除了有「捨外科，就醫美」的趨勢，年輕護理師也有人才流失的現象，而靠著葉克膜救回的患者，若沒有護理師悉心照顧，患者康復的情況也不會好。

台北慈濟外科加護病房護理長曾珮瑜指出，看到原本性命垂危的患者逐漸康復，護理師會獲得真實的成就感，對工作的黏著度與自我肯定隨之提升，甚至會主動要求照顧術後情況更複雜的病人。她說，這樣的工作回饋讓年輕護理師感受到肯定，而這點非常重要。

半夜頂著刺骨寒風回醫院搶救患者、假日家庭聚會爽約，對心臟外科醫師而言是常事，而徐展陽也不例外。他記得台大醫院心臟外科的恩師許榮彬曾說過，「厲害的外科醫師不會說話，只會動手」。他心中憧憬成為這樣的醫師，更遠赴太平洋另一端進修，眼界大開。

從2016年到2018年，他在美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）受訓取經兩年，期間成為該中心唯一可以上手術台執刀的非美國籍華人醫師。徐展陽說，他當時學習到的不僅是世界第一流的醫術，當地年輕醫師的拚搏精神也震撼了他。

徐展陽在接受中央社記者訪問時說：「大家都以為美國人重視生活品質，下班時間到就打卡離開，事實上，美國主治醫師『朝五晚九』是常態，住院醫師、醫學生更早上班、更晚下班。」他說，真正一流醫學機構的努力，就是如此超乎想像。根據維基百科，克里夫蘭醫學中心是美國及全世界公認的頂級醫療中心之一，尤其是在醫療技術和醫療管理系統，以及心血管疾病治療方面，它的心臟病診療部門連續21年入圍全美最佳。

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外科曾是醫學院學霸心中的第一志願，尤其心臟外科更是第一名裡的第一名，台大醫院心血管中心主任陳益祥告訴中央社記者，醫療環境改變，可選擇科別增加，心臟外科招人、留人都變得很困難，如今堅守心臟外科的年輕醫師特質，「不是過動就是自閉」。

台大醫院院長吳明賢近期也點出台灣醫療正在面臨危機，「急、重、難、罕症」科別留不住年輕人才，而醫美診所卻可開出月薪新台幣70萬元的優渥待遇。他說，台大新竹分院去年一口氣走了4名年輕神經外科醫師，但救死扶傷才是醫療的真正本質，他希望各界重視醫療環境的變化，讓年輕醫師能回歸醫療本質。（編輯：陳清芳）1140213

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台北慈濟醫院將急診空間隔出8坪設置體外心肺復甦急救室（ECPR ROOM），醫療團隊隨時演習熟記站位、物品擺放位置，甚至連地上都貼有機械擺放點的標記。（中央社檔案照片）
台北慈濟醫院將急診空間隔出8坪設置體外心肺復甦急救室（ECPR ROOM），醫療團隊隨時演習熟記站位、物品擺放位置，甚至連地上都貼有機械擺放點的標記。（中央社檔案照片）
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