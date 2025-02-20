早安世界》NCC：網購國外藍牙產品自用 750元審查費研議免收或減收

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NCC：網購國外藍牙產品自用 750元審查費研議免收或減收

民眾網購國外2部以下自用第二級電信管制射頻器材進口核准，2月起新增每案審查費新台幣750元。NCC表示，審查費是為防止代購業者「化整為零」鑽漏洞，自用族群並非收費對象，若確認為民眾自用，朝低於750元或不收費的方向研議。（看完整報導）

立院送出總預算審查報告 未明列刪減凍結確定金額

立法院長韓國瑜18日召集朝野協商破局，19日送出總預算審查報告。報告指出原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，通案統刪不低於939億7500萬元。各界關注凍結金額、刪減數確定金額，未在報告中呈現。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，報告和三讀審議結果相同，「立法院這1個月到底在幹嘛。」行政院表示，首次收到未明列總刪除數的總預算案，質疑是否合乎相關法規、憲法要求。財劃法修正案、總預算案同時送到政院，兩案有競合關係，恐引發生效前後順序爭議。（看完整報導）

職安法修法擬5月送立院 納職場霸凌專章

根據勞動部統計，民國113年重大職災死亡人數287人，與前一年300人相比降幅不到5%。勞動部表示，職安法修法去年啟動，包含加強職災罰鍰、防災責任、公布違法資訊等，已在1月6日預告完成。後續將職場霸凌預防納入職安法，因專章修法速度較快，先以專章為主，首要目的為透過法律有效處理職場霸凌問題，盼5月送立法院審議。（看完整報導）

美俄利雅德會面重點整理 協商終戰卻未邀烏克蘭引發不滿

美俄官員18日在沙烏地阿拉伯首都利雅德會談，雙方同意未來組談判團隊磋商、盡快終止烏克蘭衝突、恢復雙方外交使團的正常運作，反映美俄凍結關係開始融冰。烏克蘭總統澤倫斯基不滿未受邀與會，延後出訪沙烏地阿拉伯行程。澤倫斯基表示，「不能在烏克蘭缺席的情況下做出決定。」（看完整報導）

川普：晶片關稅擬為25% 已有大廠接觸將返美投資

美國總統川普表示晶片關稅擬為25%，且一年內會大幅提升。川普指出一些晶片與汽車大廠已與他聯繫，表達因關稅、稅收、誘因等經濟措施要回美國投資。汽車、晶片等產品的關稅擬在4月2日實施。（看完整報導）

20日各地高溫達20度 21日起轉雨階梯式降溫

氣象署表示，20日各地高溫達攝氏20度以上，但早晚偏涼，低溫約13至17度。21日至24日東北季風、大陸冷氣團接力，最冷時間為23日晚至24日晨，21日至23日水氣多，北、東北部防較大雨勢。（看完整報導）

麥當勞工讀生疑遭性侵輕生 公布3大改革作為

去年麥當勞工讀生疑遭主管性侵後輕生，麥當勞19日公布董事長給員工的公開信，指出對於此事無任何藉口，未來會加強員工申訴案件的支持與協助，並推出3大改革，包括加強監督機制、增加監視器涵蓋率、強化性平教育。（看完整報導）

台灣嘻哈音樂圈厭女論戰 壞特：盼改變看似平等的隱性歧視偏見

歌手壞特針對嘻哈音樂圈爭吵事件表示，不少嘻哈歌曲放入不雅詞、辱女髒話，此現象表示社會看似男女平等，實際上充滿對女性的偏見與歧視，盼能有更多性別議題討論。樂評人馬世芳認為此風波是「台饒的重要時刻」。（看完整報導）

專訪／陳博志指川普誤解搶晶片說 強調「有台灣美國才贏」

美國總統川普2024年7月競選指台灣搶走美國晶片生意，總統府資政陳博志接受中央社專訪表示這是誤解，台灣半導體技術在美國協助下發展，後來研發超越全球，是台灣的成就。「有台灣，美國才贏」，美方應與台灣合作，而非對台課高關稅；美國、台灣及其他民主國家應協調半導體合作、水平分工，各自負責專長項目。（看完整報導）

WBCQ棒球經典賽資格賽台灣力拚晉級 賽程戰績轉播資訊看這裡

世界棒球經典賽資格賽21日開打，台灣隊在台北大巨蛋與南非、尼加拉瓜、西班牙爭奪2026年會內賽門票，將有20支球隊參賽，包括上屆經典賽前16名、資格賽中勝出的4支隊伍。資格賽由12強冠軍總教練曾豪駒續掌兵符，12強賽MVP陳傑憲擔任隊長。共61場賽事，由愛爾達取得轉播代理。（看完整報導）

開箱老照片》金曲歌王陳建年擔任蘭嶼警員

「警察歌手」陳建年民國89年擊敗張學友、陶喆、王力宏、庾澄慶等勁敵，奪金曲歌王寶座。因不適應成名生活，自願請調至蘭嶼遠離塵囂、持續創作。111年金曲得獎專輯「pongso no Tao」，正是陳建年為工作、生活十餘年的蘭嶼而作。（看完整報導）

Podcast》美國加州蛋荒再現 雞蛋價格猛漲成奢侈品

近期美國加州再度出現蛋荒，超市貨架上的雞蛋供應緊張，就算買得到，價格也飆升至驚人程度，讓日常必需品變成奢侈品。蛋荒對加州人來說並不陌生，前兩年冬季也曾困擾民眾，但今年蛋荒明顯更加漫長。本集《特派談新事》邀請中央社駐舊金山特派員張欣瑜帶您了解美國的「蛋」究竟怎麼了？（收聽Podcast）

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