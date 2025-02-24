早安世界》經典賽資格賽台灣遭尼加拉瓜完封 25日與西班牙爭晉級門票
經典賽資格賽台灣遭尼加拉瓜完封 25日與西班牙爭晉級門票
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊23日對上尼加拉瓜遭到壓制，且守備出現2次失誤，雖然火球男徐若熙、曾峻岳初亮相，最終仍以0比6落敗。台灣在三場資格賽以1勝2負作收排名分組第3，25日將與2勝1負居分組第2的西班牙決戰，爭取最後一張正賽門票；尼加拉瓜則以3戰全勝直接晉級經典賽。（看完整報導）
立法院新會期優先法案 國民黨著重民生、民進黨聚焦經濟韌性
立法院新會期25日開議，國民黨團書記長王鴻薇23日指出，將優先著重包括還稅於民的普發現金、還勞工國定假日、AI基本法等民生法案。民進黨團幹事長吳思瑤說，優先法案包括經濟發展、擴大照顧、強化韌性等3大面向。民眾黨團將聚焦虛擬資產、勞保條例等法案。（看完整報導）
冷氣團影響至25日清晨 228連假回暖高溫24至27度
中央氣象署表示，大陸冷氣團影響，24日新北、竹苗及金門防局部攝氏10度以下低溫；25日清晨最冷，中部以北平地探11度左右，白天回溫；28日起白天進一步回升，各地高溫約24至27度。（看完整報導）
川普政府10天逆轉美多年挺烏政策 事件經過一覽
烏克蘭多年來持續獲美歐盟友堅定力挺，未料在遭俄羅斯全面入侵即將滿3年之際，美國總統川普政府過去短短10天就把烏國邁向有利且持久和平的希望之路全給打亂。美聯社彙整川普政府對俄烏戰爭立場轉變的事件經過，帶你一次了解。（看完整報導）
以色列延後釋放巴囚 批哈瑪斯利用儀式羞辱人質
以色列總理尼坦雅胡23日表示，以色列將延後依據加薩停火協議釋放巴勒斯坦囚犯的行動，並要求哈瑪斯在移交以色列人質時不舉行「羞辱性儀式」。哈瑪斯發言人卡努則說，以色列未按照約定時間，釋放囚犯和被關押者是公然違反停火協議。（看完整報導）
日本山林火災延燒5天 燒毀面積約63座東京巨蛋
日本岩手縣大船渡市19日發生山林火災，到23日已進入第5天，相關單位仍未能完全撲滅火勢，初估燒毀面積已約318公頃，單純計算約相當於63座東京巨蛋（占地面積約5公頃）。（看完整報導）
德國大選登場 候選人有哪些？對歐洲未來有何影響？QA一次看
德國選民23日將投票選出新一屆國會，決定未來4年國家治理方向。美聯社報導，德國是歐盟人口最多的國家，也是北約的重要成員，並且在俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭後，成為僅次於美國的第2大武器供應國。德國下一屆政府將在歐洲應對強勢美國新政府方面發揮關鍵作用。（看完整報導）
急診壅塞「已達前所未有嚴重」 醫學會籲採取4措施
台灣急診醫學會警示，今年急診壅塞已達前所未有嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，呼籲釐清根本原因，除了短期應變措施，還須建立急診緊急應變機制等4大改革措施。衛生福利部部長邱泰源23日喊話醫院靈活調整住床比例與增加急診醫護人力，將與台灣急診醫學會舉行會議討論。（看完整報導）
300坪以上新建物須設太陽光電 擬排除宗教殯葬4類建築
內政部預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；不過宗教殯葬類、危險物品類、受光條件不足以及個案因素等4種類型建築除外。（看完整報導）
林昀儒桌球亞洲盃無緣獎牌 仍創個人最佳、獲世界盃門票
台灣桌球一哥林昀儒23日在桌球亞洲盃男單銅牌戰，面對中國球王林詩棟未能突圍，以0比4輸球，吞對戰7連敗，雖無緣獎牌，但拿下第4名，已創下個人在亞洲盃最佳成績，並取得世界盃門票。（看完整報導）
開箱老照片》李安「囍宴」抱回金熊獎
「囍宴」是當時台灣少有的同志題材電影，並遠赴美國取景。與「推手」、「飲食男女」同為郎雄主演，因深刻描寫傳統父親形象，被稱為李安的「父親三部曲」。李安憑「囍宴」開始征戰海外，除了柏林影展金熊獎，還入圍金球獎、奧斯卡獎最佳外語片，讓國際影壇注意到這位台灣新秀。（看完整報導）
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- 早安世界》經典賽資格賽台灣遭尼加拉瓜完封 25日與西班牙爭晉級門票2025/02/24 07:24
- 2025/02/23 07:17
- 2025/02/22 07:10
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