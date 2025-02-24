加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
亞洲青少年擊劍錦標賽 台灣銳劍男團斬韓完成衛冕
首頁 / 生活
早安世界
新聞專題
早安世界3/300
首頁 / 生活

早安世界》經典賽資格賽台灣遭尼加拉瓜完封 25日與西班牙爭晉級門票

2025/2/24 07:24（2/24 07:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽資格賽台灣隊23日在台北大巨蛋迎戰尼加拉瓜，「國防部長」張育成（右）8局下半敲出長打，成功站上2壘。中央社記者張新偉攝 114年2月23日
世界棒球經典賽資格賽台灣隊23日在台北大巨蛋迎戰尼加拉瓜，「國防部長」張育成（右）8局下半敲出長打，成功站上2壘。中央社記者張新偉攝 114年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今晨最新

經典賽資格賽台灣遭尼加拉瓜完封 25日與西班牙爭晉級門票

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊23日對上尼加拉瓜遭到壓制，且守備出現2次失誤，雖然火球男徐若熙、曾峻岳初亮相，最終仍以0比6落敗。台灣在三場資格賽以1勝2負作收排名分組第3，25日將與2勝1負居分組第2的西班牙決戰，爭取最後一張正賽門票；尼加拉瓜則以3戰全勝直接晉級經典賽。（看完整報導

立法院新會期優先法案 國民黨著重民生、民進黨聚焦經濟韌性

立法院新會期25日開議，國民黨團書記長王鴻薇23日指出，將優先著重包括還稅於民的普發現金、還勞工國定假日、AI基本法等民生法案。民進黨團幹事長吳思瑤說，優先法案包括經濟發展、擴大照顧、強化韌性等3大面向。民眾黨團將聚焦虛擬資產、勞保條例等法案。（看完整報導

冷氣團影響至25日清晨 228連假回暖高溫24至27度

中央氣象署表示，大陸冷氣團影響，24日新北、竹苗及金門防局部攝氏10度以下低溫；25日清晨最冷，中部以北平地探11度左右，白天回溫；28日起白天進一步回升，各地高溫約24至27度。（看完整報導

川普政府10天逆轉美多年挺烏政策 事件經過一覽

烏克蘭多年來持續獲美歐盟友堅定力挺，未料在遭俄羅斯全面入侵即將滿3年之際，美國總統川普政府過去短短10天就把烏國邁向有利且持久和平的希望之路全給打亂。美聯社彙整川普政府對俄烏戰爭立場轉變的事件經過，帶你一次了解。（看完整報導

以色列延後釋放巴囚 批哈瑪斯利用儀式羞辱人質

以色列總理尼坦雅胡23日表示，以色列將延後依據加薩停火協議釋放巴勒斯坦囚犯的行動，並要求哈瑪斯在移交以色列人質時不舉行「羞辱性儀式」。哈瑪斯發言人卡努則說，以色列未按照約定時間，釋放囚犯和被關押者是公然違反停火協議。（看完整報導

日本山林火災延燒5天 燒毀面積約63座東京巨蛋

日本岩手縣大船渡市19日發生山林火災，到23日已進入第5天，相關單位仍未能完全撲滅火勢，初估燒毀面積已約318公頃，單純計算約相當於63座東京巨蛋（占地面積約5公頃）。（看完整報導

德國大選登場 候選人有哪些？對歐洲未來有何影響？QA一次看

德國選民23日將投票選出新一屆國會，決定未來4年國家治理方向。美聯社報導，德國是歐盟人口最多的國家，也是北約的重要成員，並且在俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭後，成為僅次於美國的第2大武器供應國。德國下一屆政府將在歐洲應對強勢美國新政府方面發揮關鍵作用。（看完整報導

急診壅塞「已達前所未有嚴重」 醫學會籲採取4措施

台灣急診醫學會警示，今年急診壅塞已達前所未有嚴重，若問題持續，將引發急診醫護人員大規模離職，呼籲釐清根本原因，除了短期應變措施，還須建立急診緊急應變機制等4大改革措施。衛生福利部部長邱泰源23日喊話醫院靈活調整住床比例與增加急診醫護人力，將與台灣急診醫學會舉行會議討論。（看完整報導

300坪以上新建物須設太陽光電 擬排除宗教殯葬4類建築

內政部預告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，規範新建、增建或改建建物的建築面積若達1000平方公尺（約300坪）以上，應設太陽光電；不過宗教殯葬類、危險物品類、受光條件不足以及個案因素等4種類型建築除外。（看完整報導

林昀儒桌球亞洲盃無緣獎牌 仍創個人最佳、獲世界盃門票

台灣桌球一哥林昀儒23日在桌球亞洲盃男單銅牌戰，面對中國球王林詩棟未能突圍，以0比4輸球，吞對戰7連敗，雖無緣獎牌，但拿下第4名，已創下個人在亞洲盃最佳成績，並取得世界盃門票。（看完整報導

開箱老照片》李安「囍宴」抱回金熊獎

「囍宴」是當時台灣少有的同志題材電影，並遠赴美國取景。與「推手」、「飲食男女」同為郎雄主演，因深刻描寫傳統父親形象，被稱為李安的「父親三部曲」。李安憑「囍宴」開始征戰海外，除了柏林影展金熊獎，還入圍金球獎、奧斯卡獎最佳外語片，讓國際影壇注意到這位台灣新秀。（看完整報導

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報FacebookInstagram限時動態YouTube

早安世界
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
早安世界》經典賽資格賽台灣9比1勝南非 今派徐翔聖先發戰尼加拉瓜
50
更多編輯台推薦新聞：