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路透：美擬對中國製造、註冊船隻收泊港費 可能波及長榮海運等業者
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國際油價下跌 下週汽柴油估大降4、8角

2025/3/7 12:37（3/7 12:46 更新）
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中油持續啟動油價雙平穩機制，預估10日凌晨零時起，汽、柴油實際價格調降新台幣0.4、0.8元。（中央社檔案照片）
中油持續啟動油價雙平穩機制，預估10日凌晨零時起，汽、柴油實際價格調降新台幣0.4、0.8元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北7日電）石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）擬於4月起鬆綁減產措施，加上美國商用原油庫存增加，國際油價應聲下跌。中油持續啟動油價雙平穩機制，預估10日凌晨零時起，汽、柴油實際價格調降新台幣0.4、0.8元。

依照預測，92無鉛汽油零售價每公升29.3元，95無鉛汽油每公升30.8元，98無鉛汽油每公升32.8元，超級柴油每公升28.1元。

根據中油浮動油價公式，累算至3月6日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶71.37美元，較上週每桶75.91美元下跌4.54美元；新台幣兌美元匯率為32.875元，較上週32.779元貶值0.096元。

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依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價調降0.2元，柴油調降0.7元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估10日凌晨零時起，汽、柴油實際價格調降0.4、0.8元。（編輯：翟思嘉）1140307

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