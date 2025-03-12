早安世界》陸配網紅「亞亞在台灣」大談武統 在台居留許可遭廢止
陸配網紅「亞亞在台灣」大談武統 在台居留許可遭廢止
陸配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片支持中共以武力促成「統一」，移民署接獲舉報後予以約談，隨後於11日晚間宣布，經調查並會商相關機關後，依法廢止這名劉姓陸配在台依親居留許可，擇期安排出境。另外，對於台灣藝人在中國社群微博頁面轉發中共官媒央視「台灣必歸」貼文，行政院大陸委員會主委邱垂正表示，極少數藝人配合中共統戰，損害國家主權，是否與中國黨政軍合作行為，或有申領中國身分證，將依規定查處。（看完整報導）
烏克蘭同意停火30天協議 籲美國須說服俄羅斯接受
烏克蘭與美國高層官員11日在沙烏地阿拉伯港口城市吉達會談，這場會談是美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮爆發爭執以來，美烏官員的最高層級會議。華府提議基輔與莫斯科停火30天，並同意恢復美國與烏克蘭情報共享，澤倫斯基表示：「烏克蘭歡迎這項提議，我們認為這是積極正面的，並準備採取這個步驟。美國必須說服俄羅斯也這麼做，若俄羅斯同意，停火就會在那一刻生效。」（看完整報導）
好天氣剩1天 13日全台有雨、週末再迎冷氣團
中央氣象署表示，今天西半部高溫約攝氏約28至31度，13日受鋒面影響，全台有雨，西半部有大雨發生機會。氣象署並說，下一波冷氣團將於15日晚間南下，預估18日清晨最冷，北部平地低溫約12度。（看完整報導）
總預算覆議若失敗 卓榮泰：尋求憲政救濟是最後選擇
立法院11日召開全院委員會，針對行政院所提民國114年度中央政府總預算覆議案，邀行政院長卓榮泰報告及備詢。立委關注，若總預算覆議案失敗，是否會採追加預算、協商快速解凍或其他憲政方法。卓榮泰說，追加預算是程序之一，但限制多，最後的選擇就是尋求憲政救濟，看立院對預算案相關表決是否符合憲法規定與精神。（看完整報導）
法國紀錄片揭中國南海野心聚焦台海局勢 指8成台灣人拒統一
法國M6電視台9日晚間播出最新紀錄報導，揭露中國的南海擴張野心，以及台灣和菲律賓政府、民間如何積極應對。報導指出，面對中國日增威脅，8成以上的台灣人民拒絕與北京統一，台灣已逐漸發展出自己的認同，大多數民眾認為自己只是台灣人。（看完整報導）
菲律賓前總統杜特蒂遭逮捕 任內掃毒處決數千人被控反人道
國際刑事法院對菲律賓前總統杜特蒂發出逮捕令後，他11日在馬尼拉遭到逮捕、羈押。根據國際刑事法院，杜特蒂任內發動反毒戰爭，造成1萬2000到3萬人死亡，官方單位正式承認的死亡人數為6248人；但這並未影響他的支持度與高人氣。先前放話稱已做好被捕準備的杜特蒂並不服氣，還向執行單位質問逮捕他法律依據。（看完整報導）
日本311大地震14週年 仍有2.76萬人無法返回家園
日本311大地震滿14週年，各地在地震發生的下午2時46分舉行悼念儀式，為逝者祈福。這場日本二戰後最嚴重的自然災害至今統計死亡和失蹤人數2萬2228人，目前因為福島第一核電廠事故與海嘯避難的人數仍有2萬7615人。（看完整報導）
特斯拉股價為何暴跌？川普關稅戰、馬斯克一心多用掀投資人疑慮
電動車大廠特斯拉10日暴跌15%，創下2020年9月以來最糟表現。自從執行長馬斯克奉美國總統川普之命擔任政府要職後，特斯拉的股價每週持續下跌。特斯拉股價重挫與川普關稅計畫的不確定性也有關係，此外，由於馬斯克的煽動性政治言論，以及他與川普政府密切合作，特斯拉也面對品牌形象受損問題。（看完整報導）
黃仁勳將來台參與COMPUTEX盛會 5月19日發表主題演講
2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）5月登場，主辦單位之一外貿協會宣布，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將於5月19日發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。此外，輝達海外總部選址進度備受關注，黃仁勳今年1月曾表示正在尋覓合適地點，可能會在今年COMPUTEX宣布一些事。（看完整報導）
日本麻疹個案2至4日曾逛士林寧夏夜市 衛生局籲足跡重疊者健康監測
台北市衛生局11日公布新增1例麻疹境外移入病例，個案2日自日本大阪入境，在4日出境前曾搭乘捷運逛士林夜市、寧夏夜市等，衛生局提醒曾出入同場所的民眾自我健康監測。鄰近大阪的日本兵庫縣明石市當局7日表示，市內有一名20多歲女性感染麻疹，是該市從2020年以來首次確認的麻疹病例。她在2月曾前往越南旅行，並在3月初出境前往台灣。（看完整報導）
開箱老照片》植樹節
國父孫中山於1925年3月12日逝世，他生前提倡植樹造林，國民政府為了紀念國父且遵循其理念，於1930年明定國父逝世紀念日為植樹節。每年到了這一天，總統等中央政府官員出席植樹活動，地方政府也會舉辦類似活動，以達到涵養水源、維護生物多樣性等多元效益。（看完整報導）
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- 早安世界》陸配網紅「亞亞在台灣」大談武統 在台居留許可遭廢止2025/03/12 07:21
- 2025/03/11 07:19
- 2025/03/10 07:24
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