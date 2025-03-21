早安世界》14名國人持中國身分證 喪失台灣戶籍健保
內政部：14名國人持中國身分證 遭註銷戶籍喪失健保等權益
內政部長劉世芳20日說，關於台灣人持有中國身分證，共有40多人進入調查程序，14名國人被註銷戶籍，健保、身分證與護照等也會被取消，未來要再恢復中華民國戶籍有難度。（看完整報導）
世界幸福報告芬蘭蟬聯榜首 台灣第27名領先中日韓
聯合國資助的機構19日公布2025年「世界幸福報告」顯示，芬蘭連8年蟬聯第1，當地民眾與專家認為廣大遼闊的湖泊與穩健的福利制度提振他們的心情；美國在這個排行的名次跌至史上最低的第24名，台灣排名第27，稱霸東亞各國，領先日本、韓國與中國。（看完整報導）
央行利率連4凍房市管制未再出手 下修經濟成長率至3.05%
中央銀行20日舉行第1季理監事會，一如市場預期利率連4凍。央行表示，考量經濟前景面臨諸多風險，尤其美國新政帶來高度不確定性；房市管制延續「停看聽」策略，並未祭出新措施。央行對經濟展望保守，下修今年經濟成長率至3.05%，消費者物價上漲率（CPI）預測值維持不變，仍低於2%的通膨警戒線。總裁楊金龍表示，雖然房市正在軟著陸，不動產貸款集中度2月已降到37.1%，「我們認為還是太高」，至於降至多少才算適當水位，楊金龍坦言內部還在評估。（看完整報導）
經濟部長：台積電不可能變美積電 投資若影響國安不予核准
台積電宣布加碼赴美投資，經濟部長郭智輝20日表示，國外投資若影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等6項情形之一，經濟部將不予核准，以專業角度分析，台積電不可能變成「美積電」。（看完整報導）
京華城案柯文哲首度庭訊 強調清廉怒罵檢方 訊後還押看守所
審理京華城案的台北地方法院20日首度提訊在押的前台北市長柯文哲，檢方指控他施壓市府幕僚，違法對爭取提高容積率的京華集團放水，背離人民期待，向財團靠攏。柯文哲則宣稱自己「還是那一個清廉、勤政、愛民的柯文哲」，沒有圖利或貪污，並指控檢察官「霸凌」，還以他的隨身硬碟有不雅片為由逼他認罪。針對政治獻金案，柯文哲承認「報帳很亂」但沒有侵占意圖。前台北市長辦公室主任李文宗出庭時也再度否認犯罪。庭訊從下午5時起，因柯文哲辱罵檢察官並在談到逝世的父親時落淚而多次休庭。庭訊於晚間11時許結束後，柯文哲還押台北看守所。（看完整報導）
昇銳電子涉進口中國製監視器改標MIT販售 董事長100萬交保
「昇銳電子」涉嫌從中國進口監視器主機等零件組裝後，貼上「台灣製造」標籤後出售，檢調19日發動搜索約談。士檢複訊後，20日諭令江姓董事長新台幣100萬元交保。法務部調查局指出，發現昇銳公司監視器主機有回連中國雲端服務伺服器情形，即成立專案小組調查。（看完整報導）
國際奧會全數通過 拳擊列2028洛杉磯奧運正式運動種類
國際奧會20日在希臘舉行會員國大會，會中表決拳擊運動是否列入洛杉磯奧運的正式比賽種類，結果全票通過無人反對；巴黎奧運女子拳擊金牌得主林郁婷的教練曾自強表示，會繼續加油朝奪牌衛冕邁進。（看完整報導）
東京沙林毒氣恐攻30週年 肇事組織奧姆真理教仍有暗流
日本東京地鐵沙林毒氣攻擊事件30週年，當年造成14死、6000多人受傷；東京地鐵工作人員20日在東京都政府行政中心地區的霞關站舉行年度默哀儀式。專家警告，當年肇事的奧姆真理教雖被解散，但仍有受感召的次級組織在發展，呼籲政府重視。（看完整報導）
陳柏諺涉殺馬籍女大生 更一審認自首減刑判18年10月
陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均認犯後自首但未給減刑，判處無期徒刑，最高法院撤銷發回，高院更一審20日認定符合自首並予以減刑，判處18年10月徒刑，可上訴。高檢署表示，等收到判決後，再研議是否提起上訴。被害人家屬律師則說，家屬對判決結果非常不滿意，會請求檢方上訴。（看完整報導）
專題／看A片有這麼嚴重？持有觀看未成年性影像是犯罪 別成性剝削共犯
「看個A片有這麼嚴重嗎？」「又不是他拍的，還好吧？」創意私房、黃子佼案爆發後，社群不乏有這類「罪不致死」聲音。兒少性剝削問題日益嚴重，隨著手機便利性提高，拍攝散布性影像案件數逐年攀升，不是只有實際偷拍製作兒少性影像的惡徒應受撻伐，持有、觀看也是犯罪，唯有落實「零下載、零持有、零觀看」，才可能真正減少兒少性影像偷拍。（看完整報導）
開箱老照片》日本桌球神童福原愛
1997年3月21日，8歲的福原愛受邀來台，此行安排一連串訪問、表演及友誼賽，展現她不凡的球技。福原愛1988年生於日本宮城縣仙台市，3歲起打桌球，1994至1996年連續奪得全日本幼童組冠軍，擁有桌球神童、天才少女的美譽；10歲成為日本首位桌球女子職業選手，也是日本最年輕的職業選手。（看完整報導）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 2025/03/23 07:33
- 2025/03/22 07:18
- 早安世界》14名國人持中國身分證 喪失台灣戶籍健保2025/03/21 07:51
- 2025/03/20 07:49
- 2025/03/19 07:14
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。