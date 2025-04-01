政大徵才博覽會2.5萬職缺 香奈兒設專場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北1日電）政大近日舉行徵才月活動，其中徵才博覽會設有143個攤位，吸引逾170家企業參與，釋出超過2.5萬個職缺，國際精品Chanel（香奈兒）更特別舉辦政大徵才專場。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大長年以來作為頂尖企業經營管理人才的重要搖籃，以卓越的國際化實力受企業青睞；今年徵才月以「扭轉方塊，翻轉未來」為主題，魔術方塊不僅象徵多樣性、無限可能性，也象徵360度全方面發展，展現政大長期秉持的跨領域及跨域學習精神。

政大徵才博覽會設有143個攤位，吸引超過170家橫跨金融、科技、時尚等多元產業的企業參與，釋出超過2.5萬個職缺，現場除舉辦多場全英、日語講座與企業說明會，也提供僑外籍生職涯輔導與一對一諮詢。

透過 Google News 追蹤中央社

政大校長李蔡彥說，徵才月的核心價值是幫助學生了解產業發展，提升與產業的連結。政大徵才月所有活動皆由跨系所學生團隊籌辦，展現出政大學生出眾的自學能力與團隊合作力。今年徵才博覽會更吸引多家國際企業參與，不少企業積極延攬政大國際生人才。

政大提到，今年活動最大亮點之一是國際精品Chanel政大徵才專場，Chanel獨家選擇政大舉辦校園徵才說明會，展現時尚品牌對政大生專業能力與跨文化溝通的高度重視。Chanel台灣高層也參與政大徵才月職涯講座，與學生暢談品牌經營與職涯發展。（編輯：張雅淨）1140401