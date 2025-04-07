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川普關稅風暴 台指期開盤跳空跌停失守2萬點
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早安世界》美祭對等關稅 賴總統提5策略：沒有計劃採取關稅報復

2025/4/7 07:14（4/7 07:49 更新）
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總統賴清德6日透過影片向國人發表談話，強調面對美國對等關稅，台灣沒有計劃採取關稅報復，將以5項策略因應。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月6日
總統賴清德6日透過影片向國人發表談話，強調面對美國對等關稅，台灣沒有計劃採取關稅報復，將以5項策略因應。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月6日
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美祭對等關稅 賴總統提5策略：沒有計劃採取關稅報復

因應美國對等關稅，總統賴清德6日透過影片向國人發表談話，強調台灣沒有計劃採取關稅報復，將採取5項策略，包括台、美雙方談判從「零關稅」開始談起；擴大對美採購以降低貿易逆差；除了台積電加碼投資，其他產業如電子、資通訊、石化及天然氣等，都可以加碼投資美國；政府會獎勵投資鬆綁法令，協助企業根留台灣，同時幫台商海外生產基地做必要調整，形塑「台灣加1」，進一步進入美國市場。（看完整報導

關稅衝擊台股今恐崩跌 金管會推首波救市措施

美國總統川普提出對等關稅，多國股市近日慘遭血洗，外界關注台股7日恐面臨龐大賣壓，行政院長卓榮泰6日邀金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘等人開會，對股市可能情形進行沙盤推演。金管會在會後宣布，自4月7日起至4月11日，調降每日盤中借券賣出委託數量，以及調升融券保證金成數等穩定措施。行政院針對農工產業推出880億元協助方案，7日下午邀立法院朝野各黨團會商，期盼能以最大共識、最快速度編列特別預算。（看完整報導

歐盟擬反擊川普關稅 首波鎖定9273億元美國商品

歐盟已面臨美國對鋼鋁和汽車課徵的25%關稅，而美國日前又宣布對歐盟徵收20%對等關稅。歐盟將在未來幾天統一立場，可能會對從牙線到鑽石、價值高達280億美元（約新台幣9273億元）的美國銷往歐盟國家商品採取首批反制措施。路透社報導，此舉意味歐盟將跟隨中國與加拿大腳步，對美國實施報復性關稅。（看完整報導

對等關稅美原產成分20%成逃生門檻 AI伺服器iPhone等有望受惠

美國開徵對等關稅震撼全球，但美國聯邦政府文件指出，銷美產品中如果美國原產成分占進口貨品報關價值20%以上，美國自製的部分可以豁免關稅，iPhone及MacBook等科技供應鏈都有機會受惠，對台灣科技業的衝擊可望大為減低。專家以熱門的AI伺服器為例，其中近60%的最大成本來自美國輝達的GPU，很有機會被認定為美國原產成分，可望獲得部分關稅豁免。（看完整報導

華府10萬人上街抗議川普政策 憂關稅推升物價高舉Hands Off標語

美國總統川普對各國銷美產品課徵10%關稅生效，約10萬民眾5日齊聚華盛頓國家廣場示威，抗議川普及顧問馬斯克解散部分聯邦機構、加徵關稅等政策。華盛頓郵報報導，至少有1300場「把手拿開」（Hands Off）遊行在美國各地登場，包括波士頓、芝加哥等城市。有民眾直言，「關稅是很糟的想法」，擔心新一輪關稅措施進一步推升物價。（看完整報導

降雨趨緩各地多雲到晴 9日晚起2波鋒面接力全台有雨

中央氣象署表示，本週天氣先穩定後轉雨，9日白天前大致晴到多雲，晚間至10日將有鋒面通過，全台有雨，中部以北有較大雨勢，週末再迎來鋒面，各地有雨。氣象署預測，未來一週雖然有2波鋒面，但沒有明顯的冷空氣南下，夜晚清晨各地低溫約18至22度，9日西半部上看30度。（看完整報導

台灣僅11%自行車族戴安全帽 專家籲比照機車立法

自行車通勤近年成風潮，但僅11%自行車族會戴安全帽，從未戴安全帽比例高達80.4%。前衛福部長邱文達表示，自行車事故頭部外傷占6成，未戴安全帽比有戴的死亡率高3倍，建議比照機車，全面實施騎自行車強制配戴安全帽。邱文達指出，當年騎機車強制配戴安全帽通過，本想順勢將自行車比照辦理，但當時自行車風氣還未興盛，業者也怕影響民眾買自行車意願，只能暫緩，但現在是立法成熟時機。（看完整報導

學生團體爭取教師離線權 立院法制局：應儘速入法

近年因課綱調整、教育環境改變等因素，教師工作負荷增加，許多教師下班後還接到家長學生訊息，變成另類加班，學生團體盼為教師爭取「離線權」。立法院法制局報告指出，目前台灣對於離線權的推動僅止於勞工部分，教師尚未有明確規範，但相較於企業員工，教師在下班後接收到的內容定會更加多元及複雜化，教師需要離線權更甚於其他行業，應儘速入法。（看完整報導

專題／AI加值職場薪情 大學搶開AI課助文組生逆襲

AI的興起讓文組學生倍感焦慮，編輯、翻譯、文書處理等傳統文科工作，面臨被取代的風險。不少大學的人文科系主動出擊開設AI相關課程，包括政治大學開設9學分的AI微學程，讓沒有基礎的學生也能學習AI工具。元智大學將AI融入課程提升創造力，例如有學生還原紅樓夢裡大觀園的360環景影像，結合VR進行遊戲、導覽。東海大學教師用AI技術將文學作品轉化為互動文字冒險遊戲，培養創意表達與行銷能力。（看完整報導

北市鮮奶週報今上路 持國小學生證超商、全聯及美廉社免費換

台北市補助國小以下學童每週1瓶乳品或豆漿的「鮮奶週報」7日上路，持數位學生證即可至4大超商、全聯及美廉社每週兌換。幼兒園學童4月14日起可憑幼兒數位卡證兌換。教育局說明，可兌換品項包含13種乳品及15種豆漿，持數位學生證至通路櫃台即可每週兌換1瓶商品，家長持卡也可代領，兌換後不得退貨，也無法補差額更換品項。（看完整報導

開箱老照片》汪洋中的一條船

「汪洋中的一條船」是作家鄭豐喜的自傳，敘述他出身偏鄉農村，不畏天生雙腿畸形及貧困的家境，奮發求學的故事，銷售超過百萬冊。鄭豐喜也因不受身體缺憾，力爭上游的典範精神，當選第12屆十大傑出青年。1977年，中影公司將鄭豐喜的人生故事改編為電影，由李行執導，隔年獲得金馬獎最佳劇情片等多項大獎。（看完整報導

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川普
美富豪籲關稅海嘯下物價漲快囤貨 學者：別恐慌爆買美智庫：川普執政下若台灣有事 日本防衛角色吃重
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