早安世界》本週首波鋒面報到 今中部以北防大雨
本週首波鋒面報到 今中部以北防大雨
中央氣象署表示，本週2波鋒面影響台灣的天氣，首波9日晚間起至10日、第2波預計12日通過，鋒面影響期間，中部以北可能有局部大雨，各地有陣雨或雷雨；13日東北季風南下、整天偏涼；下週起天氣回穩、日夜溫差大。（看完整報導）
台積電失守800元創11個月新低 散戶搶買零股交易逾百億
美國對近60國加徵11%至50%的對等關稅9日生效，這天也是台灣國安基金宣布護盤後的首日，台股盤中跌點最多達1152.98點，終場收在17391.76點，下跌1068.19點，創台股第3大收盤跌點，跌幅5.79%，成交值新台幣5666.07億元。台積電震盪走低，終場下跌31元，失守800元關卡，收在785元，創下11個月新低。隨著股價滑落，散戶持續搶進台積電，盤中零股交易成交股數1336萬2128股，成交金額新台幣107.2億元，再創今年新高，居台股零股交易之冠。（看完整報導）
中國出手報復 10日中午起對美國商品加徵關稅提高至84%
美國總統川普簽署行政命令，對從中國進口、價值800美元或以下小額包裹進一步加徵關稅，稅率從上週宣布的相當於貨值的30%上周至90%，5月2日起生效，並且同樣適用於來自香港的包裹。在此之前，來自中、港的這類包裹寄到美國可免關稅。川普對中國輸美商品徵收104%關稅9日生效，中國國務院關稅稅則委員會在9日晚間公告，自10日中午起，將原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率由34%提高至84%，正式針對美方新的關稅措施展開報復。（看完整報導）
美國候任駐教廷大使：上任將堅持教廷維持對台邦交
美國總統川普提名的駐教廷大使柏奇8日出席參院聽證會時表示，教廷是全歐洲唯一承認台灣的國家，他認為這對嚇阻中國對台野心至關重要，他上任後將堅持梵蒂岡與台灣維持外交關係。對於主教任命議題，柏奇進一步強調，他若獲確認出任駐教廷大使，他將鼓勵教廷抗拒外國政府在選擇宗教機構領導階層時扮演任何角色，「我不認為教會在選擇主教時，應該向中國或任何其他政府投降」。（看完整報導）
上萬陸配台灣身分恐遭註銷 陸委會移民署研商方案
在台陸配達14萬人，其中有1萬多人未繳交喪失原籍證明文件，恐遭註銷台灣身分，近日引發議論。行政院大陸委員會副主委梁文傑說，近期接到很多陳情電話，無法繳交喪失原籍證明文件的理由五花八門，陸委會將與移民署研商，提供個案協助。（看完整報導）
兩岸交流、新住民社會團體86%運作異常 6個未改善遭解散
內政部9日說，清查發現22個辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體，有19個會務未依人民團體法開會或未申報財務報表等，比率高達86%，其中6個團體屆期仍未改善，已依法予以解散。（看完整報導）
球場狀況太差紐西蘭女足退賽 足協300萬補助飛了
台灣女足原訂8日與紐西蘭隊在高雄楠梓足球場進行邀請賽，不過紐西蘭隊因場地安全疑慮退賽。朝野立委9日輪番砲轟中華民國足球協會，要求懲處。教育部體育署長鄭世忠表示，將撤銷此次賽事對足協補助的新台幣300萬元。足協對此僅回應，虛心檢討、改進。（看完整報導）
台中新光三越氣爆案 中檢：部分人員列被告
台中新光三越2月13日發生氣爆釀5死。中檢9日表示，全案累計訊問50名證人，有部分人員已列被告，後續將依偵查計畫排程進行傳訊調查，盡速還原事實全貌、釐清責任歸屬。有媒體報導，案發時天然氣總開關未關閉，欣中天然氣公司回應，報導很多不是事實，相信檢方調查很快就會出爐。（看完整報導）
氣象署：宜蘭地震規模5.8非0403餘震 無關8日深夜地震
氣象署表示，宜蘭蘇澳9日上午發生規模5.8地震，非屬去年花蓮0403地震的餘震，也與8日深夜台灣東方海域地震無關，為獨立事件；由於地震深度較深，對地表影響相對較小。氣象署指出，在台灣規模5到6的地震，平均1年有45個，而全年顯著有感地震約144起，提醒民眾平時應做好防震準備。（看完整報導）
李智凱5月世界盃挑戰賽復出 備戰體操世錦賽盼奪牌創紀錄
「鞍馬王子」李智凱曾在東京奧運鞍馬摘銀，奪得台灣首面奧運體操獎牌，還在亞運達成鞍馬連霸。他去年確定無緣巴黎奧運後，為解決困擾許久的腳踝傷勢動刀。術後調整近1年，將在5月世界盃挑戰賽保加利亞瓦那站復出。他的教練林育信表示，因應新週期，已編配新難度，將在這次比賽測試，備戰10月世錦賽和明年亞運。（看完整報導）
開箱老照片》吳尊賢愛心獎
1983年4月10日，第一屆吳尊賢愛心獎頒獎典禮在台北國賓大飯店舉行，並由副總統嚴家淦擔任頒獎人，頒贈獎章、獎狀及10萬元獎金給10位獲獎的善心人士。為改善社會風氣，鼓勵大眾發揮愛心，吳尊賢公益文教基金會自1983年起籌辦愛心獎，每兩年頒獎一次，並開放各界推薦善心人士。（看完整報導）
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- 早安世界》本週首波鋒面報到 今中部以北防大雨2025/04/10 07:30
- 2025/04/09 07:42
- 2025/04/08 07:32
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