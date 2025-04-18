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澤倫斯基公開指控中國直接軍援俄羅斯 俄烏開戰後首見
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早安世界》罷免涉不實連署檢調搜國民黨北市黨部 藍號召群眾北檢外抗議

2025/4/18 07:39（4/18 07:41 更新）
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北檢偵辦不實連署案，17日約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨中央號召到北檢外抗議，黨主席朱立倫（前左3）、立院黨團總召傅崐萁（前左2）等人席地而坐比倒讚。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日
北檢偵辦不實連署案，17日約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，黨中央號召到北檢外抗議，黨主席朱立倫（前左3）、立院黨團總召傅崐萁（前左2）等人席地而坐比倒讚。中央社記者王騰毅攝 114年4月17日
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罷免涉不實連署檢調搜國民黨北市黨部 藍號召群眾北檢外抗議

北檢偵辦罷免團體涉不實連署案，17日兵分6路搜索國民黨台北市黨部等地，並約談黨部主委黃呂錦茹等4名被告及證人說明。國民黨主席朱立倫號召黨公職及群眾晚間在北檢外集結抗議；但該地為集會遊行禁制區。台北市長蔣萬安到場聲援，並表示立院應推動倒閣，用立委改選對總統賴清德進行不信任投票。朱立倫喊話26日上凱道訴求罷免賴總統，傅崐萁、張善政等人也現身靜坐抗議。台北市警方派出上百名警力在場維安，並7度舉牌勸導、警告、命令解散及制止。（看完整報導

罷免立委二階連署截止日 泛藍集中5月、綠委多在6月

中選會17日公布立委罷免案連署截止日，35位泛藍立委集中在5月初至5月中截止，最早截止日為5月2日；15位民進黨立委多數落在5月底至6月中截止，最早截止日為5月31日。其中民進黨立委李坤城與陳俊宇罷免案尚未領表。（看完整報導

未來一週2波鋒面23日雨勢最明顯 24日起全台有雨

氣象署表示，未來一週2波鋒面，19日首波鋒面接近水氣增多，20日鋒面通過台灣北部海面，降雨以北部及東北部為主。23日起第2波鋒面通過及東北季風增強，雨勢最明顯。24日起華南雲雨區東移，全台有雨。氣溫方面，22日前西半部高溫約攝氏33度，23日東北季風增強，影響至26日，中部以北低溫約18至21度。（看完整報導

台積電法說 魏哲家稱關稅戰未影響客戶 否認與英特爾合資

台積電17日舉行線上法人說明會，預期第2季營收可望達284億至292億美元，以中間值計將季增13%。全年美元營收成長目標維持不變，將成長24%至26%。董事長魏哲家首次針對美國關稅議題發表看法，表示雖然關稅政策帶來不確定性，但目前沒看到客戶行為有任何改變。他也強調未與其他公司進行任何有關設立合資企業、技術授權或技術移轉的討論，否認與英特爾合資傳言。（看完整報導

日本與美國交涉關稅未立即獲豁免 石破茂有意出訪會川普

日本政府16日首度與美國政府開會交涉關稅，但未能成功取得立即的關稅豁免。據知美國總統川普與日本經濟再生大臣赤澤亮正會談時，針對駐日美軍的經費負擔方式，以及日美安保現狀，表達了「不公平」的不滿。日相石破茂指未來的談判「不會輕鬆」，並考慮考慮訪美直接與川普會談。（看完整報導

社子島開發案環評報告遭撤銷 北市擬上訴

台北高等行政法院17日撤銷社子島開發案環評通過的處分，認定環評報告有3項違法，包括原處分未將擬興建污水廠、防洪工程納入，也未踐行濕地保育程序，判決提出訴訟的居民勝訴。社子島自救會感謝司法主持公道，台北市環保局表示，收到判決書會再與律師研議，應該會上訴。（看完整報導

政院將檢視公務員忠誠查核 擬以接觸機密程度為準則

近日共諜案引關注，行政院長卓榮泰17日指示，為強化國安機制，應檢視公務員忠誠查核措施是否有精進或未落實執行問題，2週內提出方案。行政院擬以接觸機密程度作為未來檢討方向，以及思考是否入職後也要定期或不定期查核。（看完整報導

蝦皮購物平台疑有中資背景 監委申請自動調查

監察委員17日表示，蝦皮購物平台疑具中資背景，已申請自動調查。據悉，蝦皮母公司冬海集團的大股東是香港騰訊，且現任董事與中共政商背景人士具高度關聯，平台疑具中資背景，且掌握國人個人資料與金流資訊，恐影響資訊安全及經濟主權。（看完整報導

陳凱玲WNBA金州女武神亮相 盼成為亞裔年輕世代榜樣

首位透過選秀踏上WNBA舞台的台裔女籃球星陳凱玲（Kaitlyn Chen）16日正式在新球隊金州女武神亮相。她表示，能站上這個舞台對她意義非凡，「從小到大在最高層級賽場上，很少看見亞裔運動員的身影」，希望努力成為亞洲和台灣年輕世代學習的榜樣。（看完整報導

藍源火箭上不只凱蒂佩芮 越裔女性亞曼達走過性侵創傷圓太空夢

貝佐斯旗下航太公司「藍源」火箭14日載著6名女性飛向太空邊緣，其中有位越南裔美國籍女性亞曼達．阮，她曾在NASA實習，夢想是成為太空人，但22歲那年在派對上遭到性侵。之後她全力推動修法，確保受害者在15年的訴訟期限內能無限期保留證據資料。修法完成後，亞曼達在今年完成她最初的夢想，她向女性喊話，「你可以治癒傷痛，你可以挺過去，即使你的夢想很狂野，它們依然可以被實現。」（看完整報導

開箱老照片》台灣第一屆現代五項運動錦標賽

1978年4月18日第一屆現代五項運動錦標賽在高雄左營揭幕。「現代五項」傳說起源於法國拿破崙時代的陸軍單兵戰鬥技能，原本由游泳、馬術、擊劍、射擊、跑步等5項困難度極高運動組成，但馬術因虐待動物爭議，2024巴黎奧運後由體能障礙賽取代馬術，成為現代五項的新比賽項目，2028年將正式踏入奧運殿堂。（看完整報導

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