早安世界》美關稅談判仍有不確定性 金管會：延長3項穩定股市措施
美關稅談判仍有不確定性 金管會：持續延長3項穩定股市措施
美國對等關稅措施引發資本市場動盪，金管會先前祭出3項穩定股市措施，原定實施到4月18日止，金管會19日宣布，考量美國關稅政策以及跟各國談判結果仍存在高度不確定性，為持續維護資本市場穩定及投資人權益，3項穩定措施將繼續實施。這3項措施包含調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍。（看完整報導）
22日前高溫悶熱達35度 23日起降溫25日探19度
中央氣象署表示，22日以前天氣高溫悶熱，22日高溫可達到攝氏35度，23日後受到東北季風影響，溫度逐日下滑，25日及26日低溫下探19度。今鋒面通過北部海面，但這波鋒面比較微弱，金馬地區有局部短暫雨或雷雨，中部以北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，21日到22日則是比較不會下雨的空擋。（看完整報導）
網紅號召凱道拒絕統戰大會高喊挺罷免 國民黨26日集結
「拒絕統戰，守護台灣」大會19日在凱道登場，包含網紅八炯、聯電創辦人曹興誠，以及多位民進黨立委輪番上台宣講，歷時約5小時。現場高喊「拒絕統戰、守護台灣；挺罷免、清除中共同路人」等語，也向協助罷免連署的志工致意。國民黨19日則在台東舉辦「還錢於民」政策說明會，黨主席朱立倫喊反惡罷、戰獨裁，呼籲台東民眾26日上台北凱道發出怒吼。（看完整報導）
美烏礦產協議能否助川普擺脫對中國稀土依賴？專家分析一次看
美國與烏克蘭17日簽備忘錄，預計4月底前完成兩國礦產協議簽署。雖然川普政府有意藉美烏礦產協議改善對中國稀土的仰賴，但相關智庫認為幫助不大。瑞典地質調查所資深地質學家瓊生表示，烏克蘭有4處富含稀土的礦藏，但有3處不是已淪入就是緊鄰俄國占領區，加上缺乏最新可信地質資料與缺加工技術、設施等不利因素，他認為「烏克蘭稀土礦床看不出什麼價值。我個人是完全不考慮去開採」。（看完整報導）
川普政府認定COVID-19源頭為實驗室外洩 情報圈分歧、病毒學家反對
白宮18日啟用新網頁，將實驗室外洩視為COVID-19疫情「真正」的源頭。華盛頓郵報報導，網頁內容幾乎是來自去年一份由共和黨聯邦眾議員主導的報告。該報告認為，COVID-19疫情源自於中國的實驗室外洩。儘管該理論已成為廣泛流傳的說法，但情報圈對此說法仍意見分歧，許多病毒學家也反對。（看完整報導）
CNN：美擬承認俄羅斯對克里米亞控制權 促俄烏停戰
CNN報導，消息人士透露，美國總統川普政府準備要承認俄羅斯對克里米亞的控制權，作為協助終結俄烏戰爭的提議一環，這項提議也包括在戰事前線實施停火。消息人士稱，美國打算下週在倫敦與歐洲和烏克蘭商討此事。（看完整報導）
獨家／竹北涉虐童教練300萬交保 出境未到庭法院發布通緝
竹北市2名葉姓健身教練照顧幼童涉不當對待遭起訴，新竹地方法院表示，其中1人以新台幣300萬元交保並限制住居，卻未請假缺席未到庭，經查已出境，立即沒收保證金並發布通緝。依新竹地檢署新聞資料，2名葉姓教練去年8月受同事委託協助照顧2幼童，明知被害人均未滿6歲，卻在8月至10月間施以反覆虐待、折磨，還拍攝施暴過程，傳送他人觀覽。（看完整報導）
獨家／台灣燈會2030年擬邁向4.0新變革 考慮定點舉辦規模縮小
台灣燈會今年邁入36屆，觀光署長周永暉說，台灣燈會經過1.0的在台北時期、2.0各縣市巡迴，現在是3.0加入各種人文特色、民眾互動等階段，2030年將邁入第40年，也該評估邁向4.0的時代。考慮的改變方向包含定點舉辦、燈區走向傳統化、規模縮小等，未來3年將會好好評估。（看完整報導）
妮妃雅重返魯保羅變裝秀 雲豹帝雉台灣意象禮服轟動全場
變裝皇后妮妃雅19日在美國實境電視節目「魯保羅變裝皇后秀」現身，依慣例將后冠交接給下一屆冠軍。她身穿一襲綴有雲豹、帝雉等台灣特有種元素的米白禮服，再次向世界介紹台灣，讓不少網友驚豔，直呼「她又再贏了一次。」（看完整報導）
全球首個機器人半馬北京開跑 「天工Ultra」2小時40分奪冠
北京19日舉行全世界第一場人形機器人半程馬拉松，有20組機器人參加比賽。現場一組組機器人隊伍陸續登場，大多數機器人成功起跑，但也有少數機器人還沒衝出起跑線，或僅走80幾公尺就倒地不起。比賽結果北京人形機器人創新中心的機器人「天工Ultra」，以2小時40分42秒奪冠。（看完整報導）
開箱老照片》富邦銀行開業
蔡家原是苗栗竹南佃農，蔡萬春、蔡萬霖、蔡萬才兄弟北上以醬油、米醋和賣菜起家。一直至民國68年蔡萬春中風退休，蔡家兄弟分家。其中，蔡萬才拿下國泰產險，後改名為富邦產險，以此為基礎擴建版圖，民國81年，富邦銀行正式成立，蔡萬才把這一年訂為「富邦元年」。（看完整報導）
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- 早安世界》美關稅談判仍有不確定性 金管會：延長3項穩定股市措施2025/04/20 07:28
- 2025/04/19 07:30
- 2025/04/18 07:39
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