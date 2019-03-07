台南立委補選政見會 麥克風一度出狀況

台南市選委會7日舉辦立委補選候選人政見發表會，無黨籍陳筱諭（左起）、吳炳輝、民進黨籍郭國文、國民黨籍謝龍介4人到場，上台前握手合影。中央社記者楊思瑞攝 108年3月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市選舉委員會今天在新永安電視公司舉辦立委補選候選人政見發表會，輪到無黨籍候選人陳筱諭發言時，麥克風出現訊號干擾。陳筱諭沒有追究，只希望重播時原音重現，打上字幕。

台南市第二選區立委缺額補選依抽籤號次順序共有楊筱如、郭國文、吳炳輝、謝龍介、陳筱諭、徐國棟6名候選人。但楊筱如、徐國棟沒有到場，其餘4人再依現場抽籤順序，各發表20分鐘政見。

國民黨籍的謝龍介發表政見時表示，這個選區20年來立委是同一個政黨。煎魚的時候要常常翻面才煎得好，這個選區今年也應該要翻一次才對。這次主要是很多農漁民希望他出來協助爭取權益、行銷農產品；他也已經有實際行動，爭取到通路商來採購。

他說，如果當選以後做不到對農漁民的承諾，就會馬上辭職，並不再參選。

民進黨籍的郭國文發言時表示，國會議員不只要照顧農漁民，也要協助不同型態產業發展，這個選區從傳統農漁牧到先進高科技業各項產業都有。如果民進黨20年來做得不好，那台南市農業產值不會從新台幣400多億元成長到600多億元。

他說，自己出身農家子弟，20多歲起就投身學生運動、勞工運動，而且有過在中央政府與地方政府任職的經驗。立委各項工作可以很快上手，成為台南市長黃偉哲在中央的幫手，協助政策與預算調整，讓台南更好。

陳筱諭上台發言時表示，原本相信民進黨會給年輕人公平競爭的機會，因此參與黨內初選。但後來發現民進黨被派系綁架，連一個公平的機會都不給，才會堅持參選到底。

此時發言台的麥克風訊號受到干擾，陳筱諭的發言內容一度被雜訊蓋過，經主辦單位調整幾分鐘後才恢復正常。陳筱諭在台上雖一度發現異常，仍持續發表自己提出的7大政見，並在最後唱了一小段台語版流行曲「勇敢」，希望化解選舉緊張氣氛。

事後主辦單位向陳筱諭致歉，也詢問陳筱諭是否想要重新錄製。陳筱諭說，雖然不應該有這種狀況，但應該只是剛好麥克風失靈；她希望重播時仍能將她的原音重現，並打上字幕。

最後上台發表政見的吳炳輝表示，台灣人民在生活上會面對許多法律面上的問題，立法委員的職責就是修法，讓制度更符合民意。他無黨無派又是律師，這方面是他的專業，是這次參選的主要原因，不是單純要來亂選舉。

吳炳輝並提出吸引外國資金投資、重視老年議題、透過立法修改地價評議委員會採公聽會方式舉行等多項政見。（編輯：吳佳穎）1080307