郭台銘持續參訪雲林 勉青年學子開創未來

鴻海董事長郭台銘20日在雲林科技大學以「台灣年輕人如何看待未來經濟與科技帶來的挑戰」為題，與青年學子暢談台灣的人工智慧（AI）未來，他期勉青年學子，網路科技發達，要有世界觀，並從做中學習，眼光要看得遠，擁抱未來。中央社記者葉子綱攝 108年5月20日

（中央社記者葉子綱雲林縣20日電）投入中國國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘今天持續參訪雲林，他表示，當前網路科技發達，年輕人要有世界觀，並從做中學習，而且眼光要看遠，並珍惜現在，開創未來。

郭台銘昨天到今天在雲林安排滿滿的參訪行程，下午在雲林科技大學以「台灣年輕人如何看待未來經濟與科技帶來的挑戰」為主題，與青年學子暢談台灣的人工智慧（AI）未來，且進行「郭董讓你問」，出席人數相當踴躍。

郭台銘期勉青年學子，網路科技發達，要有世界觀，從做中學習，眼光要看得遠，擁抱未來，更以講題「GOOD TIMMING AI TAIWAN」的諧音，說「郭台銘愛台灣」，例如永齡教育基金會已推動10多年深耕基層教育、推動AI也已多年，這些並非只為企業賺錢，希望年輕人珍惜現在、開創未來。

郭台銘話鋒一轉說，推動永齡教育基金會、AI，並非為了競選總統，今年4月他在日本參訪時決定參選總統，比高雄市長韓國瑜來得早。

郭台銘還接受雲科大青年學子當場提問，問題五花八門，包括就業、賺錢、未來等，郭台銘期勉學子要當「鶴立雞群」的鶴，因為脖子長、有紅頂毛，要勇於挑戰。

郭台銘結束雲科大行程後，轉往雲林科技工業區參訪專業木質地板製造商，並與企業廠商交流，瞭解產業發展，對於台灣工業發展缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才的5缺，他認為，還缺投資、缺引導國家未來方向的領導人共7缺，他不只要許年輕人一個未來，也要許企業一個未來。（編輯：陳俊碩）1080520