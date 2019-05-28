戰略要點淡水河口 國軍官兵執行反突擊演練

（中央社記者游凱翔台北28日電）漢光35號演習昨天正式展開，由於淡水河口距離政經中樞僅數十公里，因此是重要戰略區域，關渡指揮部今天上午執行淡水河反突擊、反滲透演練，副參謀總長陳曉明中將也前往視導。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演習昨天至31日正式展開，今天除了執行備受矚目的彰化戰備道操演外，陸軍第六軍團關渡指揮部上午也執行淡水河反突擊、反滲透演練。

軍事新聞通訊社報導，陳曉明上午前往淡水營區視導反突擊、反滲透作戰演練，並提出工作指導。陳曉明也強調，淡水河作戰對確保中樞安全相當重要，也提醒參演的部隊幹部，在從事演訓之際也應謹記風險管理工作，進而提升防衛作戰能力。

很多民眾好奇，為何淡水河會是戍守大台北地區的重要戰略地點，軍方人士日前接受中央社訪問時表示，從淡水河口至關渡大橋僅約8公里，到政經中樞約數十公里，若沒有堅守這道防線，讓共軍兵力長驅而入，後果不堪設想；因此近年的漢光演習都會針對淡水河防進行演練。

由於日前曾有中國媒體後製726A野馬登陸艇進犯淡水河口的合成照片，但因後製技術差，連中國網友都留言批評，儘管如此，仍引起各界討論。

軍方人士指出，有別其他防守區域，淡水河道是敵軍極有可能突擊的區域，因此淡水河防只是全班作戰中其中一環，包括台北港在內也都在作戰計畫中，河防部隊更是24小時全天候戰鬥性質部隊，平常就必須勤訓、裝備維護，有信心在敵人進犯前殲滅、死守淡水河防線。

此外，由於淡水河淤積嚴重，僅能讓吃水較淺的運具通過，過去在漢光演習時，甚至曾經假想炸毀關渡大橋，讓炸毀的橋體沉積河道，使欲進犯的共軍快艇無法通過。（編輯：趙蔚蘭）1080528