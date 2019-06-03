柯文哲：六四是近代史的悲劇

（中央社記者梁珮綺台北3日電）明天是六四30週年，台北市長柯文哲今天表示，六四是近代史的悲劇，對於中國國防部長稱當年鎮壓是正確決策，他說，「不要去理他就好了」，重申兩岸問題不回答就是最好回答。

柯文哲下午赴台北市議會進行市政總質詢及答覆，被國民黨市議員戴錫欽質詢六四30週年相關議題時，做上述表示。

明天是六四天安門事變30週年，中國國務委員兼國防部長魏鳳和認為，當年鎮壓是正確決策，戴錫欽就此詢問柯文哲看法。

柯文哲說，「六四是近代史的悲劇，怎麼會搞成這樣子？」對於魏鳳和說法，柯文哲認為，魏的立場當然會這樣想，「我們不要去理他就好了」。

柯文哲表示，只要沒有人問他，他就不會發表評論，否則只是讓對方不悅，「很多兩岸問題，不回答就是最好回答，我慢慢發現這道理」。

戴錫欽說，萬一柯文哲將參選2020總統，兩岸問題不可能避而不答，柯文哲再舉「孫子兵法」為例，強調「上兵伐謀」，重申總統要避戰，「可戰是國防部長講的」。

另外，高雄市長韓國瑜1日在凱達格蘭大道造勢，宣示其願意承擔更重責任，不惜為中華民國粉身碎骨，主辦單位也宣稱有40萬人參與。戴錫欽就此詢問柯文哲想法。

柯文哲說，「差不多就那個樣子」，自嘲自己若辦活動，不會有這麼多人來，「大家都在網路看直播」，同時指自己也沒那麼多錢辦造勢活動，「網路上按讚就好，來那麼多人幹什麼？」

由於柯文哲昨天被媒體問及是否願意為了中華民國粉身碎骨時，柯文哲回「中華民國不要粉身碎骨就好」，戴錫欽認為不該是一名首都市長及可能參選2020總統選舉的人的回答。

柯文哲坦言，聽到韓國瑜說「不惜為中華民國粉身碎骨」，確實全身起雞皮疙瘩，強調台灣平常心就好。

被要求幫韓國瑜上任以來打分數時，柯文哲認為，韓國瑜講太多，「他犯的戰略錯誤是期望值太高，所以危險」，指韓國瑜應低調一些，而他現在的態度是回歸到台大醫院做事的文化，認真就好。

戴錫欽並詢問，若柯文哲與韓國瑜終將一戰，柯文哲想法為何，柯文哲說，「到時再講，等雙方都確定再講」，指自己還在觀察，重申若有人可帶領台灣穩定向前行，自己「何必淌這渾水？」（編輯：張銘坤）1080603