柯文哲：若見劉結一不會加分 但能提高掌握度

台北市長柯文哲（中）2日表示，若與國台辦主任劉結一見面，不會加分，但美國總統川普在中美貿易戰時，仍與中國領導人習近平見面，代表有交流與認識，對現場掌握度會提高。中央社記者梁珮綺攝 108年7月2日

（中央社記者梁珮綺、實習記者徐子苓台北2日電）台北市長柯文哲今天說，若與國台辦主任劉結一見面，不會加分，不過，美國總統川普在中美貿易戰時，仍見中國領導人習近平，代表交流認識會提高對現場掌握度。

柯文哲全天沒有公開行程，上午在市政大樓12樓接受媒體訪問時，做上述表示。

由於柯文哲明天將率團啟程前往上海參加雙城論壇，他昨天也坦言，5日下午的行程尚未確定，各界關注是否會與劉結一會面。

香港持續反送中遊行，示威者進入立法會，外界解讀是「港版太陽花」，有媒體詢問，此時柯文哲若與劉結一會面，會是加分還是扣分。

柯文哲說，「正確講法是不會加分」，他也表示，川普在中美貿易戰時，仍與習近平見面，「以醫生立場來講，每天在那裡讀教科書，沒去急診處實習，還是沒辦法看病」。

他說，有交流與認識，對現場掌握度會提高。

不過，他也說，在網路時代，「要見誰、到底誰才是重要的人，我看都很難講」，強調自己就是放鬆心情，把握住對等與尊嚴原則，剩下是「輕輕鬆鬆、見招拆招」。

對於反送中遊行，柯文哲曾喊過「加油」，也多次說過「民主自由不會從天上要掉下來」，他重申，台灣在華人世界當中，算是相當進步的地方，很多在台灣發生過的事件，日後會在華人世界其他地方反覆上演。

他說，如今香港的局面，與2013、2014年的台灣非常像，雖然台灣民主政治發展不是100分，過程中也不斷跌跌撞撞，但相對而言，付出的社會成本還是比較低，所以可以給中國大陸參考，做為借鏡，「這是大陸在觀察台灣時要去思考的」。（編輯：張芷瑄）1080702