柯文哲3日率團赴上海參加雙城論壇

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市長柯文哲明天將率團啟程前往上海參加雙城論壇，是否與國台辦主任劉結一會面未可知，另外，香港七一遊行剛落幕、2020總統大選在即，柯文哲的兩岸論述也備受關注。

柯文哲將搭乘3日上午8時45分起飛的班機前往上海，晚間出席歡迎晚宴；4日出席主論壇，並參訪青年創業基地；5日則至江蘇昆山參訪，包括華東台商女子學校與台協座談等。

由於香港七一遊行甫落幕，柯文哲先前不願對「一國兩制」明確表態，但又對香港示威者喊加油，多次表示「民主自由不是天上掉下來」，台灣的政治發展史則可作為中國大陸借鏡。

在這個敏感時刻，柯文哲的兩岸論述也備受關注，回顧歷屆情景，柯文哲在2015年赴上海參加雙城論壇時，率先拋出「兩岸一家親」以及「四個互相」想法，2017年增為「五個互相」。

五個互相分別為互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解。

另外，柯文哲於2017年在上海舉辦的雙城論壇，與時任國台辦主任張志軍碰面，此行是否與劉結一會面，各界關注。

第十屆雙城論壇3日至5日在上海舉行，主題為「創新、合作、未來」，聚焦經貿、創新與青年交流，共延伸「生物科技產業交流分論壇」、「醫學科技發展分論壇」、「文化分論壇」、「青創與智慧城市分論壇」，探討城市未來的發展模式。

雙方也將簽署「台北市與上海市智慧城市交流合作備忘錄」、「台北市萬華區與上海市青浦區交流合作備忘錄」及「台北上海校園電子競技運動交流合作備忘錄」。（編輯：張銘坤）1080702