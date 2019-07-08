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柯劉會直播烏龍 柯文哲：已要求下屬寫檢討報告

最新更新：2019/07/08 12:21

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北市長柯文哲5日與國台辦主任劉結一會面時，鬧出直播烏龍風波，他今天說，已要求幕僚寫檢討報告，進行RCA（根本原因分析），並表示被他開罵就算是懲處。

柯文哲上午出席「台北NPO聚落入厝同歡會」，接受媒體聯訪時做上述表示。

面對直播鬧出烏龍風波，柯文哲說，通常不會是只有一個人的錯，一定是很多人的錯。

被問及是否懲處下屬時，他說，「不用啦，被我罵一頓，就是懲處了」，由於柯文哲為此大動肝火，還要幕僚李縉穎「消失一週」，他說，「他（指李縉穎）今天早上真的沒有出現」。

對於上海市台辦與國台辦是否有表達不滿，柯文哲說，他自己沒有接到，不過，他回市府後，會再詢問與大陸聯繫的窗口，「整個過程是OK，只有最後小小的扣分，大致還是很平順」。

至於是否擔憂雙方善意交流恐因直播烏龍事件而一夕歸零，他說，「不會啦，人生考100分也不是好事，剛好有一點扣1、2分這樣剛剛好」。

柯文哲5日與劉結一會面時，由北市府在柯文哲臉書上直播，但10分鐘就被擋，柯文哲事後坦言不對，當時說好錄影存檔，幕僚卻進行直播，而北市發言人劉奕霆也為此向陸方致歉。（編輯：李亨山）1080708

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台北市長柯文哲（前左）日前與中國大陸國台辦主任劉結一會面時，鬧出直播烏龍風波；柯文哲8日說，已要求幕僚寫檢討報告，進行RCA（根本原因分析），並表示被他開罵就算是懲處。中央社記者謝佳璋攝 108年7月8日
台北市長柯文哲（前左）日前與中國大陸國台辦主任劉結一會面時，鬧出直播烏龍風波；柯文哲8日說，已要求幕僚寫檢討報告，進行RCA（根本原因分析），並表示被他開罵就算是懲處。中央社記者謝佳璋攝 108年7月8日
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