空軍花蓮基地8/10開放 展示主力戰機性能

（中央社記者游凱翔台北23日電）國防部今天表示，空軍花蓮基地將於8月10日上午9時至下午4時開放，屆時除了有雷虎小組特技表演、空軍3型主力戰機（F-16、幻象2000、IDF）性能展示外，還有地面靜態裝備陳展。

國防部上午召開例行記者會，空軍第五聯隊聯隊長謝日升少將表示，空軍花蓮基地（花蓮縣新城鄉花師街37號）8月10日上午9時至下午4時營區開放，期望藉由活動展現國軍建軍備戰成果，並與民眾良性互動凝聚向心力。

活動項目部分，將有雷虎小組特技表演、空軍三型主力戰機（F-16、幻象2000、經國號IDF）性能展示、空軍儀隊、地面戰技及社團演出。

除此之外，還有地面靜態裝備陳展，包括黑鷹直升機UH-60M、眼鏡蛇直升機AH-1W、阿帕契直升機AH-64E、E-2K預警機、T-34教練機、RF-5E偵照機、天弓飛彈、麻雀飛彈、CM22迫砲車、M60A3戰車等裝備。

交通資訊部分，將在「花蓮酒廠」、「德興球場」、「花蓮火車站」、「北埔火車站」設置接駁站；接駁時間部分，去程為上午7時至下午3時；回程為下午4時活動結束至全部民眾離營為止

謝日升也提醒，參訪民眾必須憑中華民國身分證（或駕照、健保卡等），並嚴禁穿著、散發、張貼選舉有關的服飾、文宣、旗幟或從事造勢活動；也禁止攜帶、使用空拍機入內；外籍人士部份，外籍配偶應由具中華民國籍配偶入營、外籍看護則攜帶護照、合法文件查驗。

國防部今年辦理4場營區開放，首場陸軍已於3月30日在台中新社（基地）龍翔營區舉辦；8月10日在空軍花蓮基地（五聯隊），配合八一四空戰勝利紀念日舉辦；9月28日在基隆威海營區（131艦隊）舉辦；10月19日（星期六）在空軍台南基地（一聯隊），配合光輝10月暨光復節舉辦。（編輯：張均懋）1080723