搶攻網路社群再推新招 總統化身傳情信差

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天推出「小英幫你傳情」製作七夕與父親節卡片活動，只要到總統LINE@官方帳號，按下傳情鈕，填寫內容後，分享給傳情對象，收信人就能在七夕情人節或父親節當天，收到「總統信差」傳來的卡片。

蔡總統官方LINE瞄準青年網路社群，繼「助英台同框照」後，今天再推出「小英幫你傳情」製作七夕與父親節卡片活動。

總統府發言人林鶴明下午表示，七夕情人節及父親節是重要節日，許多人在這一天向親友傳遞心意，而這次活動則是透過「總統信差」的概念，讓總統成為民眾之間最重要的橋梁，拉近彼此距離。

林鶴明說，總統善用社群與民眾溝通，除了透過社群傳達政府施政、外交出訪、澄清假訊息等之外，「拉近距離」也是總統經營社群的重要任務，而下週就是七夕情人節和父親節，希望透過傳情活動，讓小英總統擔任親友間的橋梁，將LINE友的心意傳達到最重要的人手上。

「小英幫你傳情」活動時間為8月2日至8月8日，在這段期間，只要到蔡英文LINE@官方帳號，按下傳情鈕，即可進入傳情活動，在填寫完內容後，分享給傳情對象，收信人就能在七夕情人節或父親節當天，收到「總統信差」傳來的卡片。（編輯：張均懋）1080802