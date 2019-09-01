總統YouTube新節目 主打台灣優質農漁產品

影片來源：蔡英文YouTube頻道

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）總統蔡英文的YouTube頻道今天推出新節目「台菜與它們的產地」。首集節目中，「台菜特派員」泰翔前往屏東與漁民交流，還帶回東港討海人的船上料理「香煎劍旗魚」，總統直說「非常好吃」。

總統近來頻頻透過社群媒體與民眾互動，繼日前在YouTube頻道節目推出「小英做什麼」節目後，今天再推出新節目「台菜與它們的產地」。總統同步透過臉書發文表示，台灣的遠洋漁業是世界一流，技術先進、外銷產值高；2015年，台灣的遠洋漁業受到歐盟的黃牌警告，這幾年經過漁民、漁會與政府的共同努力，終於解除了這道黃牌，得以保障漁民生計與台灣遠洋漁業產值。

「台菜與它們的產地」首集節目中，派出「台菜特派員」泰翔，前往總統的故鄉屏東，並向東港當地的遠洋漁業達人孔坤桐、擁有多年跑船經驗的船東許清鑽討教漁民甘苦談，了解台灣遠洋漁業的技術與特色。許清鑽更親自示範一道東港討海人的船上料理「香煎劍旗魚」。

泰翔隨後將這道菜帶回給蔡總統品嚐，總統大讚「非常好吃」，直說，若配上一碗飯，「簡直像在天堂一樣」。

來自屏東的蔡總統說，屏東的漁獲很多，也有很多養殖的。她回憶，小時候跟媽媽上菜市場的時候，媽媽曾告訴她，買魚時要注意魚的眼睛是否明亮。

此外，泰翔也跟總統分享，與漁民交流的過程中得知，曾有漁民在海上遇到海盜，花上6、7個小時，才成功脫逃。總統對此感到驚訝，「要這麼久喔」。

總統說，遠洋漁業者真的很辛苦，政府能做的是協助確保海洋、漁業得以永續，讓他們可以繼續捕到魚。她也向漁民表示感謝，讓大家可以吃到好吃的魚。

影片最後，蔡總統說，感謝泰翔在第一集的「台菜與它們產地」擔任分身，到台灣各地尋找最好的農林漁牧產品，與觀眾一起分享。

泰翔表示，未來會走到台灣的大街小巷尋找台菜與它們產地，並歡迎觀眾留言推薦。（編輯：林興盟）1080901