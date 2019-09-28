是否列不分區立委第一名 吳敦義：會思考

（中央社記者余祥台北28日電）外傳國民黨主席吳敦義將列在不分區立委名單第一名，吳敦義今天說，的確有人這樣建議，他會思考，至於任不分區第一名是否意在角逐立院龍頭，他說，目前還在思考要不要參與，還在考慮中。

國民黨區域立委剩4席尚未提名，不分區立委提名作業則可望在10月中旬啟動。

近日外傳吳敦義將列不分區第一名，吳敦義今天出席928教師節「吾愛吾師」座談會接受媒體聯訪時表示，有人這樣建議，他會思考，他不能一口拒絕或一口接受。

吳敦義提及，他擔任過第五、六、七屆南投立委，也兼任國民黨副主席兼秘書長，所以才有2008年國民黨立委贏得81席外加5席友黨的成績，後來前總統馬英九勝過民進黨對手謝長廷，這是他2008年的操盤成績。

吳敦義說，2018年九合一選戰，在22縣市中，國民黨贏得15縣市長，人口最多的新北市、人口第二和第三的台中及高雄都勝選；在22縣市議會中，取得19個議長，希望能延續至明年1月11日重返執政、撥亂反正。

至於前國民黨主席洪秀柱日前建議，黨內有資歷的大老應出戰艱困選區，不分區應讓給有戰力的年輕人。吳敦義說，這些都在全盤考量中，不分區人選也要看資歷、過去的歷練和貢獻、忠於國民黨的節操，以及能夠掀起更多支持國民黨的人。

媒體追問，思考擔任不分區立委第一名，是否意在角逐立院龍頭，吳敦義說，通通沒有，沒有第幾或第一，他目前還在思考究竟是不是要參與，還在考慮。（編輯：紀淑芳）1080928