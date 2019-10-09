韓國瑜推長照保險 民進黨批畫大餅不負責任

（中央社記者顧荃台北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜推長照保險制度，民進黨今天指出，這是蒙住眼睛說話，不願正視長照2.0的成果。所謂長照保險只要一個便當錢的韓式說法，是畫大餅、不務實、不負責任。

韓國瑜日前提出長照政策指出，目前以補助方式支撐長照制度，但10年後老年人口加倍，應要調整為長照保險，由當事人、業主、政府三方以一個月一個便當錢共同負擔，建立可長可久的制度。

民主進步黨下午召開中常會，邀請中正大學社會福利學系教授呂建德專案報告「長照2.0政績亮點與未來展望」，並請麗台科技有限公司高級臨床研究專員黃郁昕分享長照2.0政策的實質受惠經驗。

民進黨發言人吳濬彥會後轉述民進黨主席卓榮泰會中裁示，從報告中可以看到，總統蔡英文上任3年多以來，為青年照顧者減輕不少負擔，這些成果不論從數據或是照顧內容，都是前朝馬政府無法相比的。

吳濬彥指出，長照財源從2016年不到新台幣50億元，逐年成長至明年將近400億元，擴大8倍之多。同時，妥善運用稅收，布建社區照顧資源，讓長照到你家，不僅服務項目增加，服務數量與使用人數都倍增，涵蓋率從2017年33.27%，提高到今年41.47%，依據這樣的成長速度，往後必然會有更多民眾，可以獲得照顧服務。

吳濬彥說，最近對手陣營提出長照保險，這實在是蒙住眼睛說話，不願正視3年來的成長。所謂長照保險只要一個便當錢，就可以照顧全民的韓式說法，是畫大餅、不務實、不負責任。

他說，即使用基本工資計算，民眾都不可能每月只付一個便當錢。而且按照這種方式，收入根本不敷支出，會出現嚴重的財務黑洞。

呂建德報告表示，韓國瑜陣營提出的保險非常不負責任，長照政策現在是在資源布建的階段，長照的人力、社區照顧的發展需要時間，這個時間被馬英九前總統蹉跎8年，而蔡總統上任短短3年多，讓預算到位、照顧服務員的薪資大幅提高。若沒有把基礎建設、社區照顧體系做好，貿然開放之後，可能會造成有保險卻買不到服務的情況。

黃郁昕說，長照2.0的服務，讓她只需要負擔3萬1537元，就可以獲得原本需自費19萬2091元才能獲得的相同服務，相當於節省16萬0554元，對於她的家庭來說有非常大的幫助。復健師定期到家裡為她臥床的母親規劃復健計畫，延緩退化且維持生活品質。

另外，吳濬彥表示，今天會中通過於16日召開中執會，將成立不分區立委提名委員會。（編輯：紀淑芳）1081009