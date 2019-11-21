張善政重申總統投韓國瑜 避談政黨票隨心而去

（中央社記者王淑芬高雄21日電）國民黨副總統參選人張善政的政黨票「隨心而去」說法遭國民黨批評，他今天說，「國民黨最高目標當然是韓國瑜要當選」，下架總統蔡英文，也希望媒體不要再問他政黨票的事。

張善政近日透過臉書對國民黨不分區名單開砲指出，真的沒辦法昧著良心幫國民黨不分區背書，看完各黨不分區名單後，更令他對明年選情憂心，呼籲民眾在總統及區域立委票投國民黨，政黨票「隨心而去」。

張善政這番發言引起國民黨高層及立委關切，有人說要黨紀處分他，也有人表示要和他溝通並約束他的發言。

張善政今天南下出席2020總統暨立委高雄市新住民後援會等行程，會後接受媒體聯訪時表示，他的重點是要大家把目標放清楚，「明年最重要任務就是下架總統蔡英文，不管大家對這些名單有什麼想法，最重要目的是，明年總統票要投給國民黨總統參選人韓國瑜」。

媒體詢問國民黨立委曾銘宗仍認為張善政畢竟代表國民黨參選副總統，相信會和國民黨團結，張善政指出，「我在替國民黨找最大空間跟最大發揮利益，所以國民黨最高目標當然是總統要當選」，他也請大家思考怎麼樣讓韓國瑜當選，這是最高目標，不要再問政黨票的事好嗎。

另外，張善政也在新住民後援會表示，未來將成立新移民委員會，讓剛來台的新移民免去懷孕健保空窗期，要對新移民「從頭顧到尾」，也要培養新移民後代，成為外交或返回新移民母國企業最好的中堅幹部。

張善政之後出席高屏地區韓國瑜、張善政與立委之友會成立大會時，帶頭喊口號的國民黨高雄市黨部主委莊啟旺竟口誤喊「張麗善（雲林縣長）凍蒜、張麗善凍蒜」，導致民眾剛開始也跟著喊，到後來才被糾正要喊「張善政」，讓張善政相當尷尬。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081121