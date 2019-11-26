回擊韓國瑜 蔡總統：沒能力自導自演共諜案

（中央社記者游凱翔新北26日電）針對王立強共諜案，國民黨總統參選人韓國瑜質疑民進黨利用冒牌共諜操作影響選舉。總統蔡英文今天表示，此案涉多個國家，且是國際事件，相信沒有一個台灣的政黨、任何人有能力自導自演，呼籲外界勿政治化、妄加揣測。

自稱是中國間諜的王立強接受澳洲媒體訪問，表示在香港、台灣和澳洲從事滲透，並企圖干預選舉。韓國瑜今天在臉書表示：「中共間諜都可以拍沙龍照了，那其他國家間諜都可以裸奔了。民進黨利用冒牌共諜，操作影響台灣選舉？」

蔡總統下午赴新北市淡水區，先前往正興宮參拜並與民進黨立委參選人呂孫綾直播、造勢，緊接著參與呂孫綾幹部座談會，並接受媒體訪問。

針對韓國瑜的質疑，蔡總統表示，此案涉及多個國家，且這麼大的事情是一個國際事件，相信沒有一個台灣的政黨、任何人有這個能力自導自演，呼籲外界不要政治化、妄加揣測，目前調查單位正在調查、一一釐清，此時最不需要的就是妄加揣測。

蔡總統也強調，中國介入台灣選舉、中國滲透台灣社會，是時時刻刻都存在的，韓國瑜身為總統參選人對此事要有清楚的認知，也希望台灣人民對這些事情也能有所認知，同時更要注意，民主不是天上掉下來的，民主是需要被捍衛的，大家都應該站出來捍衛民主。

蔡總統舉例，香港人在過去這段時間很辛苦的上街頭捍衛民主，但也因為有這樣捍衛民主的過程，喚醒了香港人並且走出去投票，才有香港泛民主派在地方區議會選舉中大獲全勝的成果，因此台灣要以香港為鏡。

媒體詢問，國安局等單位是否已派員前往澳洲與王立強接觸。蔡總統表示，此事件是攸關國安的重要事情，調查單位、執法單位已經在做必要的調查，這段期間不要去揣測，也不要做政治操作，因為目前已經在調查，她不便做太多評論。

蔡總統指出，政府處理兩岸事務都採取穩健的態度，不挑釁也不冒進，對於國家應該堅守的底線也都堅守立場；執政過程中，除了對經濟發展下了很大的努力，社福、投資上也都是施政重點，畢竟台灣面臨嚴重老化、少子化挑戰，政府在外交國防上也著力很深。

總統說，執政經過3年多後，人民開始感受到政府的努力，而政府也會繼續努力、步步為營，明年1月11日投票日再一次接受人民託付。（編輯：謝佳珍）1081126