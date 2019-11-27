藍批共諜案 賴清德：台灣沒能力操作國際性議題

民進黨副總統參選人賴清德（圖）27日陪同同黨立委參選人賴品妤接受廣播節目專訪，就共諜案是否對選舉產生影響提出看法。中央社記者謝佳璋攝 108年11月27日

（中央社記者劉建邦台北27日電）針對王立強共諜案，國民黨副總統參選人張善政批評民進黨操作議題，民進黨副總統參選人賴清德今天說，奉勸國民黨立場不要馬上跟中國一樣，且台灣政府沒能力操作國際性議題。

賴清德今天上午陪同民進黨台北市第4選區（南港、內湖區）立委參選人高嘉瑜到南港區舊莊福德宮等廟宇參拜，對於張善政批評民進黨操作共諜案議題，賴清德接受媒體聯訪時表示，王立強是否為共諜或是中國所說的詐欺犯，奉勸國民黨立場不必馬上跟中國一樣，不妨等到澳洲政府或友邦調查清楚向國際社會說明，屆時就會知道實情。

賴清德指出，台灣政府沒能力操作國際性議題，特別是中國共諜，國民黨採取跟中國一樣立場，認為王立強是詐欺犯，甚至批判民進黨操作議題，其實國人看得很清楚，這反而不利國民黨，也沒有必要，讓事件自然發展，水落石出後外界就會了解實情。

另外，國民黨總統參選人韓國瑜昨天至台東時提到「得民調得痔瘡」，賴清德表示，政治人物特別是總統參選人，動見觀瞻，每一句話都要非常注意，不應錯誤傳達衛教訊息，這會教壞學生。

賴清德也提到香港現今狀況，他說，香港問題越來越嚴重，自己已關心好幾個月，像7月時香港遊行有百萬人走上街頭，這代表決心；另外，港警進大學抓人，學生也不屈服，學生追求民主、自由、人權決心讓人敬佩。

賴清德強調，台灣本身是主權獨立國家，可決定自身前途，所以千萬不能放棄，要比香港更加堅決守護主權、維護民主，才能抵抗中國併吞，他並呼籲現場長輩明年要投票。（編輯：洪學廣/李亨山）1081127