沈一鳴等8人罹難 AIT內湖新館降半旗哀悼

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。美國在台協會（AIT）今天在內湖新館降半旗，以示哀悼；此外，日本及不少友邦國家也紛紛對此事件表達哀悼之意。

國軍向美國採購的UH-60M黑鷹直升機在新北市山區失事，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括沈一鳴、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長等人。沈一鳴殉職後，國防部表示，由副參謀總長兼執行官劉志斌上將暫時代理參謀總長一職。

AIT昨天下午在臉書發文表示，對造成包括沈一鳴在內等8名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟，AIT代表美國，向罹難者家人、同袍等表達最深切的哀悼之意，並祝福生還者早日康復。AIT已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。

AIT人士向中央社記者表示，AIT今天也在內湖新館降半旗，以示哀悼。

除了AIT之外，日本台灣交流協會2日深夜也在臉書發文表示，對於沈一鳴等8人因公殉職，「我們深感震驚與哀慟」，在此為罹難者祈求冥福，對其遺族與同事深表哀悼之意，並願生還者身心早日康復。

此外，不少友邦高層官員也紛紛透過推特發文表達對沈一鳴等人罹難表達哀悼，包括海地總統摩依士（Jovenel Moise）、巴拉圭國防部長索多（Bernardino Soto Estigarribia）、聖克里斯多福及尼維斯外交部長布蘭特利（Mark Brantley）等。另外，瓜地馬拉政府也透過其外交部發表聲明，為這起直升機事故，向中華民國台灣人民與政府表達最深切的哀悼之意。（編輯：林興盟）1090103