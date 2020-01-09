國民黨換血接地氣 朱立倫願站年輕立委後支持

（中央社記者范正祥台北9日電）選前衝刺，國民黨總統候選人韓國瑜競選總部主委朱立倫今天陪同爭取連任的台北市立委蔣萬安、李彥秀掃街催票。朱立倫說，國民黨要年輕化、現代化，願意站在年輕立委後面來支持。

朱立倫先後陪同蔣萬安、李彥秀車隊掃街，並在交接點台北市北安路和敬業三路口聯合造勢，支持者到場高喊「蔣萬安當選」、「李彥秀當選」及「韓國瑜當選」。

面對媒體聯訪，在台北市第3選區（中山、北松山）爭取連任的蔣萬安表示，車隊掃街，民眾反應熱烈，非常正面；一步一腳印，把過去4年為選區民眾解決的問題，扎實的亮眼成績單告訴選民，這是立委選戰最後衝刺階段最重要的事情。

蔣萬安指出，這次立委選舉，每一個選區、每一席立委都非常重要，也都是關鍵。以國民黨來講，目標就是要「國會過半」，才能在新的國會提出福國利民法案。

對於韓國瑜5日在新北市板橋造勢時提出4大保證，其中包括改造國民黨，蔣萬安今天面對媒體詢問時說，這是民眾的期待，國民黨內很多人也希望能夠更加年輕化、培養優秀人才，這是廣大基層及國民黨員的期待，韓國瑜講出了民眾的心聲。

在台北市第4選區（南港、內湖）力拚連任的李彥秀表示，她在選區長期耕耘，腳踏實地，包括地方建設、選民服務，她相信選民會選出最用心、專業的立委。

關於如何改造國民黨，特別是更加年輕化，李彥秀認為，每一個政黨在不同的發展階段都有努力的方向，如何更接地氣，是所有國民黨員和民代共同的責任。

朱立倫說，國民黨要徹底改革，年輕化、現代化展現全新一面才能獲得更多支持。

被問到選後有無意願擔起改革國民黨的重任，曾任國民黨主席的朱立倫說，他願意站在蔣萬安、李彥秀等很多年輕立委的後面來支持這些年輕民代、支持大家。

朱立倫說，「我就是一個黨員的身分」，大家全力衝刺，現在目標就是「1月11日把每一票催出來，讓大家看到我們的力量，展現出我們團結的決心。」（編輯：楊凱翔）1090109