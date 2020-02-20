游錫堃感謝友邦幫忙發聲 盼台灣參加WHO

（中央社記者范正祥台北20日電）立法院長游錫堃今天接見「友邦駐聯合國常代訪台團」貝里斯駐聯合國常任代表楊恩（Lois Michele Young）等人，感謝友邦為台灣發聲，並盼繼續幫忙台灣爭取參加世界衛生組織（WHO）。

游錫堃在立法院接見楊恩一行時，包括立法院秘書長林志嘉、民進黨立委范雲、海地駐台大使庫珀（Rachel Coupaud）、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gomez Tirado）及貝里斯一等秘書黃凱琪（Jasmine L. Kidd）等人也在場。

游錫堃致詞時向楊恩等人表達敬意，他說，台灣國際地位特殊，感謝友邦在聯合國為台灣發聲。

他表示，台灣除了在民主、自由方面的表現之外，台灣也是全球第21大的經濟體，不管在科技、經濟、貿易及文化等各方面表現都很不錯，但是台灣一直被聯合國排除在外，這是因為中共打壓和霸凌。

游錫堃指出，尤其在飛安、永續發展、公衛及氣候等各方面，台灣都可以有所貢獻，但是台灣都無緣參與，尤其在這次武漢肺炎，連要得到WHO的相關資訊都非常困難，因此要藉此機會特別感謝楊恩等人在聯合國為台灣發聲。

游錫堃表示，現在武漢肺炎疫情越來越嚴重，對中國及國際社會帶來很大壓力，台灣在這方面表現獲得國際好評，如果讓台灣早日參加WHO，相信相關經驗可以提供給各國參考。

隨後，楊恩致詞時說，貝里斯政府也認為台灣在國際社會表現優秀卻無法加入國際組織的確不公不義，目前雖還沒有辦法改善，但是相信台灣有智慧面對挑戰，貝里斯會盡全力支持。

楊恩指出，中國排除台灣加入國際組織如國際民航組織（ICAO）、WHO及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），不正確且非常危險，希望世界各國能夠注意這樣的現象，共同捍衛台灣權益並為台灣發聲。（編輯：林興盟）1090220