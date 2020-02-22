立院法制局建議 速審通過防疫紓困專法

（中央社記者范正祥台北22日電）立法院法制局最新提出「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫措施之法制問題研析」，建議儘速審查通過防治及紓困專法。

立法院長游錫堃24日將主持黨團協商研商「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等草案相關事宜；24日如果協商順利，預計25日院會處理通過立法。

立法院法制局21日提出研析報告指出，民眾對於醫療體系有信心，這次政府防疫作戰採超前部署，自中國大陸通報武漢出現不明肺炎病例後，「我方即宣布武漢直航抵台班機須登機檢疫、正式公告武漢肺炎為法定傳染病必須通報，以及提升武漢旅遊疫情建議級別等，3項領先各國防疫之關鍵決策」，終讓疫情不致擴大。

研析報告肯定，台灣防疫團隊細心嚴謹，民眾對於政府防疫措施頗為配合。

因應疫情持續升溫，如何避免漏失造成防疫缺口，法制局在研析報告建議，政府應透過擴大檢疫以爭取更多防疫時間，對全國通報的流感併發重症、流感檢驗陰性個案，增加嚴重特殊傳染性肺炎檢驗，同時提醒民眾應落實個人防護措施。

另外，法制局也提出建議，儘速審查通過防治及紓困專法；行政院已擬具「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案送請立法院審議，應儘速審查。

立法院法制局研析報告表示，相較其他國家，台灣與中國往來更為密切，但嚴重特殊傳染性肺炎確診案例數卻比日本、韓國、泰國、新加坡等國家少，恢復情況也算良好，因為台灣擁有完善的健保制度及公衛環境與世界一流的醫療體系。

報告中也指出，台灣是第四個分離出嚴重特殊傳染性肺炎病毒的國家，卻是唯一沒有加入世界衛生組織（WHO）的國家，這代表台灣擁有很強大的基礎研究能力，也有許多熱心優良的產業與專業人士，願意配合政策，與政府併肩作戰。

在這份研析報告的最後，呼籲朝野共同努力讓台灣早日加入WHO並以定期、機制式、完整參與世界衛生大會（WHA）；台灣不應成為國際防疫上的缺角，台灣一定可對國際公衛有所具體貢獻。（編輯：林興盟）1090222