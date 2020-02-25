外交部：2名台灣人在俄羅斯發燒隔離

（中央社記者陳韻聿台北25日電）為防武漢肺炎疫情擴大，俄羅斯加強防疫。外交部發言人歐江安今天晚間指出，目前有2名台籍民眾因出現發燒等症狀，仍留置醫院接受隔離檢疫，駐俄代表處持續掌握狀況並提供必要協助。

歐江安告訴記者，駐俄代表處23日晚間得知2組共4名旅俄台籍民眾，疑因遭俄方誤認為來自中國疫區，在莫斯科街頭及地鐵站遭警方及防疫人員要求檢疫後，立即接洽俄方相關單位協助釐清溝通，其中2名國人在完成醫院相關檢疫後，已返回飯店自主隔離，另2名國人則因出現發燒等症狀，目前仍留置醫院接受隔離檢疫。

歐江安強調，外交部及駐處同仁已主動與這4名國人及其在台家屬聯繫，但礙於俄方防疫規定，駐處同仁目前暫無法進入醫療院所探望被隔離的2名國人。不過，駐處與兩人保持電話聯繫，隨時關心其健康安全，並提供必要協助。

駐俄代表處提醒，因應疫情發展，俄羅斯中央和地方政府持續更新防疫措施，除在機場進行醫療檢測，另已開始在公共場所隨機攔檢、強制隔離檢疫。若民眾在當地遭遇急難，可撥駐俄代表處緊急聯絡電話（+7-916-837-6058）或請國內親友撥打免付費「旅外」國人緊急服務專線（0800-085-095），以獲必要協助。

據留俄台籍學生透露，由於警方獲授權突襲檢查旅館、宿舍和私宅，且莫斯科市政府使用人臉辨識技術等強力防疫手段，有學生一週內即在宿舍遭「臨檢」，或在各公共場所遭強制拍照留檔數次，受影響的不僅有台籍，還有其他亞洲學生。（編輯：蘇龍麒）1090225